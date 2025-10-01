Acesse sua conta
Nizan Guanaes fala sobre inovação em palestra exclusiva em Salvador

Evento vai acontecer no Palacete Tira-Chapéu, no dia 17 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:04

Nizan Guanaes
Nizan Guanaes Crédito: Divulgação

Um dos maiores nomes da publicidade brasileira, o baiano Nizan Guanaes comanda uma palestra em Salvador, no Palacete Tira-Chapéu, no dia 17 de outubro.

A palestra, exclusiva para convidados, vai trazer reflexões sobre inovação, sobre novas perspectivas de pensar o mundo e os desafios de “desaprender para reinventar”. A realização do evento é de Licia Fábio.

Nizan é CEO da N Ideias, uma consultoria estratégica de comunicação que atua com algumas das maiores empresas do país. Ele já foi eleito como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo pela Financial Times e integra a lista das 100 pessoas mais criativas do mundo dos negócios da revista Fast Company.

