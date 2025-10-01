Acesse sua conta
Ex-PM é preso por envolvimento em execução em São Sebastião do Passé

Casal é alvo da operação Sicarios

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:43

Homem foi preso suspeito de envolvimento em execução na Bahia
Homem foi preso suspeito de envolvimento em execução na Bahia Crédito: Divulgação

Um homem e uma mulher foram presos por envolvimento na morte de Tiago Wendell Ramos Brito, de 43 anos, ocorrido em maio deste ano, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Entre os presos nesta quarta-feira (1º), está um ex-policial militar, de 45 anos, que foi demitido da corporação em 2019. 

 Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo durante diligências da operação Sicarios. O ex-PM foi flagrado portando, de forma ilegal, sua antiga carteira funcional, incorrendo no crime de falsidade ideológica.

Além disso, ele mantinha em sua posse fardamentos e equipamentos da Polícia Militar. 

Durante as ações, uma arma de fogo, celulares e diversos objetos que servirão como provas para o inquérito foram apreendidos. A dupla segue custodiada à disposição do Poder Judiciário.

A operação foi deflagrada por equipes da 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Deic).

Tiago Wendell Ramos Brito foi alvejado por disparos de arma de fogo, no Entroncamento de Taquipe, localidade de Banco de Areia, em São Sebastião do Passé, Segundo informações de testemunhas, dois suspeitos a bordo de um carro dispararam contra a vítima na frente de um Lava Jato onde ela trabalhava e fugiram.

