ATENÇÃO

Obras do VLT alteram trânsito e itinerários de ônibus na Calçada a partir de hoje (9)

Trecho da Avenida Jequitaia foi interditado e 38 linhas de ônibus tiveram trajetos modificados

Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:46

Obras do VLT alteram trânsito e itinerários de ônibus na Calçada a partir desta segunda (9) Crédito: Reprodução/Wikipedia

As mudanças no trânsito e no transporte público na região da Calçada, em Salvador, já estão em vigor nesta segunda-feira (9) por causa do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A intervenção atinge um trecho da Avenida Jequitaia, entre o supermercado Atakarejo e a praça do Largo da Calçada, que foi interditado para o tráfego.

A medida começou a valer ainda no domingo (8) e deve permanecer até 13 de abril, período estimado para a conclusão desta etapa da obra.

Segundo o cronograma, os serviços incluem obras de macrodrenagem e implantação da via permanente do VLT no trecho entre Calçada e Comércio. A intervenção faz parte de um pacote maior que prevê mais de 5,3 mil metros de drenagem ao longo do trajeto do modal, sendo cerca de 3,3 mil metros concentrados nessa região.

Mudanças no trânsito

Com o bloqueio parcial da Avenida Jequitaia, motoristas que trafegam no sentido Nilo Peçanha devem fazer desvio pela Rua Elias Nazaré, ao lado do Mercantil Rodrigues. O fluxo também sofreu alterações na Travessa Bom Gosto e na Rua Arthur Catrambi.

Além disso, pontos de ônibus na área afetada foram remanejados temporariamente, incluindo o ponto do Largo da Calçada, transferido provisoriamente para a Rua Fernandes Vieira.

Linhas de ônibus afetadas

Ao todo, 38 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado para permitir a continuidade das obras. As linhas provenientes da Avenida Jequitaia com destino ao Largo da Calçada foram divididas entre as ruas Nilo Peçanha, Avenida Engenheiro Oscar Pontes e Rua Fernandes Vieira.

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e equipes das concessionárias estão na região para orientar motoristas e passageiros durante o período de mudanças.

Entre as linhas desviadas estão:

Pela Rua Nilo Peçanha (10 linhas):

0221 – Ribeira x Barbalho/Garcia

0302 – Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Campo Grande

0313 – Fazenda Grande do Retiro x Barra

0321 – Marechal Rondon x Barra

0343 – Fazenda Grande do Retiro x Ribeira

1055 – Estação Mussurunga x Ribeira/São Joaquim

1150 – Terminal Acesso Norte x Terminal França (Cidade Nova/Pau Miúdo)

1303 – Castelo Branco x Terminal Campo Grande

1339 – Estação Pirajá x São Joaquim/Comércio

1505 – Pirajá (RV) x Barra

Pela Avenida Engenheiro Oscar Pontes (2 linhas):

1144 – Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio

1144-01 – Linha complementar

Pela Rua Fernandes Vieira (26 linhas):

0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande

0203 – Ribeira x Terminal Pituaçu

0205 – Massaranduba x Forte de São Pedro

0208 – Massaranduba x Lapa

0213 – Ribeira x Federação

0216 – Ribeira x Lapa

0217 – Ribeira x Estação Hiper BRT

0224 – Lapa x Thomé de Souza

0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim/Ribeira

0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa

0728 – Ribeira x Nordeste

1141 – Cabula VI x Ribeira R1

1149 – Terminal Acesso Norte x Uruguai/São Joaquim

1533 – Fazenda Coutos x Lapa

1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra

1604 – Base Naval/São Thomé/Escola de Menor x Lapa

1607 – Paripe x Barra

1613 – Paripe x Campo Grande

1615 – Plataforma x Lapa

1627 – Alto de Santa Terezinha x Lapa

1628 – Rio Sena x Lapa

1633 – Mirantes de Periperi x Ondina

1649 – Mirantes de Periperi x Estação Cidadela BRT

1648 – Alto do Cabrito/B.V. Lobato x Lapa

1651 – Base Naval/São Thomé x Lapa