Obras do VLT alteram trânsito e itinerários de ônibus na Calçada a partir de hoje (9)

Esther Morais
Publicado em 9 de março de 2026 às 06:46
As mudanças no trânsito e no transporte público na região da Calçada, em Salvador, já estão em vigor nesta segunda-feira (9) por causa do avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A intervenção atinge um trecho da Avenida Jequitaia, entre o supermercado Atakarejo e a praça do Largo da Calçada, que foi interditado para o tráfego.
A medida começou a valer ainda no domingo (8) e deve permanecer até 13 de abril, período estimado para a conclusão desta etapa da obra.
Segundo o cronograma, os serviços incluem obras de macrodrenagem e implantação da via permanente do VLT no trecho entre Calçada e Comércio. A intervenção faz parte de um pacote maior que prevê mais de 5,3 mil metros de drenagem ao longo do trajeto do modal, sendo cerca de 3,3 mil metros concentrados nessa região.
Com o bloqueio parcial da Avenida Jequitaia, motoristas que trafegam no sentido Nilo Peçanha devem fazer desvio pela Rua Elias Nazaré, ao lado do Mercantil Rodrigues. O fluxo também sofreu alterações na Travessa Bom Gosto e na Rua Arthur Catrambi.
Além disso, pontos de ônibus na área afetada foram remanejados temporariamente, incluindo o ponto do Largo da Calçada, transferido provisoriamente para a Rua Fernandes Vieira.
Ao todo, 38 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado para permitir a continuidade das obras. As linhas provenientes da Avenida Jequitaia com destino ao Largo da Calçada foram divididas entre as ruas Nilo Peçanha, Avenida Engenheiro Oscar Pontes e Rua Fernandes Vieira.
Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e equipes das concessionárias estão na região para orientar motoristas e passageiros durante o período de mudanças.
Entre as linhas desviadas estão:
Pela Rua Nilo Peçanha (10 linhas):
0221 – Ribeira x Barbalho/Garcia
0302 – Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Campo Grande
0313 – Fazenda Grande do Retiro x Barra
0321 – Marechal Rondon x Barra
0343 – Fazenda Grande do Retiro x Ribeira
1055 – Estação Mussurunga x Ribeira/São Joaquim
1150 – Terminal Acesso Norte x Terminal França (Cidade Nova/Pau Miúdo)
1303 – Castelo Branco x Terminal Campo Grande
1339 – Estação Pirajá x São Joaquim/Comércio
1505 – Pirajá (RV) x Barra
Pela Avenida Engenheiro Oscar Pontes (2 linhas):
1144 – Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio
1144-01 – Linha complementar
Pela Rua Fernandes Vieira (26 linhas):
0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande
0203 – Ribeira x Terminal Pituaçu
0205 – Massaranduba x Forte de São Pedro
0208 – Massaranduba x Lapa
0213 – Ribeira x Federação
0216 – Ribeira x Lapa
0217 – Ribeira x Estação Hiper BRT
0224 – Lapa x Thomé de Souza
0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim/Ribeira
0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa
0728 – Ribeira x Nordeste
1141 – Cabula VI x Ribeira R1
1149 – Terminal Acesso Norte x Uruguai/São Joaquim
1533 – Fazenda Coutos x Lapa
1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra
1604 – Base Naval/São Thomé/Escola de Menor x Lapa
1607 – Paripe x Barra
1613 – Paripe x Campo Grande
1615 – Plataforma x Lapa
1627 – Alto de Santa Terezinha x Lapa
1628 – Rio Sena x Lapa
1633 – Mirantes de Periperi x Ondina
1649 – Mirantes de Periperi x Estação Cidadela BRT
1648 – Alto do Cabrito/B.V. Lobato x Lapa
1651 – Base Naval/São Thomé x Lapa
1672 – Alto de Coutos x Iguatemi