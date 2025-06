TRAVESSIA 24h

Veja como ferry vai funcionar no feriadão de Corpus Christi e São João

Empresa projeta ampliação do fluxo de passageiros e veículos por conta dos feriados sequenciais

Yan Inácio

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:42

Veja como o ferry vai funcionar no feriadão Crédito: Divulgação

O Ferry-Boat terá operação especial entre 17 e 25 de junho, para atender à demanda ampliada de veículos e passageiros durante os feriados de Corpus Christi e São João. >

A ITS (Internacional Travessias Salvador) informou que no Terminal de São Joaquim, em Salvador, o sistema vai operar de forma ininterrupta nas viradas dos dias 18 e 19 de junho, já o Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, o serviço será 24 horas nas viradas dos dias 24 e 25.>

Estarão disponíveis os ferries: Maria Bethânia, Anna Nery, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu e Pinheiro. As viagens ocorrem de hora em hora, nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho, em saídas extras de acordo com a demanda e com a disponibilidade da frota, respeitando a necessidade de manutenção preventiva e corretiva das embarcações.>

No ano passado, a ITS registrou um fluxo de aproximadamente 71 mil passageiros e 9 mil veículos no feriado de Corpus Christi, e de 134 mil passageiros e 20 mil veículos no São João, considerando deslocamentos de saída e retorno.>

Em 2025, a expectativa é de ampliação desses números, considerando que os feriados ocorrerão de forma sequencial: Corpus Christi no dia 19 de junho (quinta-feira) e São João no dia 24 de junho (terça-feira).>

Funcionamento do setor de FerryCard

O setor de cartões FerryCard funcionará, excepcionalmente, até quarta-feira, dia 18, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h. O atendimento será retomado no dia 25, às 08h, no Terminal São Joaquim. Para a troca do cartão, é necessária a presença do titular, portando documento oficial com foto.>

Para o serviço de Hora Marcada, 640 vagas extras foram disponibilizadas e estão à venda pelo portal www.internacionaltravessias.com.br. O usuário também pode agendar a travessia de veículos de passeio pelo SAC Digital.>