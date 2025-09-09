Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Osba apresenta obras de Tchaikovsky em concerto gratuito no próximo domingo (14) em Salvador

Apresentação começa a partir das 11h

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:48

Concerto da Osba
Concerto da Osba Crédito: Caio Lirio

Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta, no próximo domingo (14), às 11h, um concerto gratuito com obras do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador.

A apresentação destaca duas obras de Tchaikovsky, Romeu e Julieta (Abertura Fantasia) e o Concerto para Violino, Op. 35. O evento integra a Série Manuel Inácio da Costa, iniciativa que leva a OSBA a espaços religiosos e culturais de Salvador.

Composto em 1878, o Concerto para Violino, Op. 35, de Tchaikovsky, é uma das obras mais emblemáticas do repertório violinístico. Considerado exigente tanto tecnicamente quanto emocionalmente, o concerto combina momentos de virtuosismo intenso, lirismo melancólico e energia contagiante, características que o tornam uma peça desafiadora e ao mesmo tempo muito cativante para o público.

"O primeiro movimento é cheio de virtuosismo, com passagens difíceis e até ‘pirotécnicas’ para o violino; o segundo é marcado por uma melancolia muito bonita, de caráter mais introspectivo; e o terceiro explode em energia, como uma dança russa vibrante, culminando em um final de arrepiar”, destaca Francisco Roa.

Embora tenha sido inicialmente rejeitado por críticos e até pelo violinista a quem foi dedicado, Leopold Auer, o concerto foi resgatado no século XX e hoje ocupa lugar central no repertório. Para Roa, essa trajetória só reforça o valor da obra: “Este concerto é considerado atualmente um dos pilares da literatura violinística e qualquer grande solista o tem em seu repertório. De uma peça inicialmente rejeitada, tornou-se uma das obras mais celebradas para este instrumento”.

Completa o programa a Abertura-Fantasia Romeu e Julieta, também de Tchaikovsky, inspirada na tragédia do dramaturgo inglês William Shakespeare. Composta originalmente em 1869 e revisada em 1870 e 1880, esta obra é um poema sinfônico, estruturado em forma de sonata, com introdução e epílogo bem definidos. Tchaikovsky utiliza nesta música três elementos temáticos principais: o de Frei Lourenço, o da rivalidade entre Capuletos e Montéquios, e o do amor entre os jovens, todos orquestrados e integrados em uma narrativa musical intensa.

Mais recentes

Imagem - Corpo de mulher é encontrado decapitado em destino turístico da Bahia

Corpo de mulher é encontrado decapitado em destino turístico da Bahia
Imagem - Motocicletas apreendidas e comércios desativados: veja balanço da operação policial em Itapuã

Motocicletas apreendidas e comércios desativados: veja balanço da operação policial em Itapuã
Imagem - Mulher é presa por vender atestados falsos de até R$ 50 na Bahia

Mulher é presa por vender atestados falsos de até R$ 50 na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai
01

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Imagem - Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste
02

Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
04

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado