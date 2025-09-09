MÚSICA

Osba apresenta obras de Tchaikovsky em concerto gratuito no próximo domingo (14) em Salvador

Apresentação começa a partir das 11h

Yan Inácio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:48

Concerto da Osba Crédito: Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta, no próximo domingo (14), às 11h, um concerto gratuito com obras do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador.

A apresentação destaca duas obras de Tchaikovsky, Romeu e Julieta (Abertura Fantasia) e o Concerto para Violino, Op. 35. O evento integra a Série Manuel Inácio da Costa, iniciativa que leva a OSBA a espaços religiosos e culturais de Salvador.

Composto em 1878, o Concerto para Violino, Op. 35, de Tchaikovsky, é uma das obras mais emblemáticas do repertório violinístico. Considerado exigente tanto tecnicamente quanto emocionalmente, o concerto combina momentos de virtuosismo intenso, lirismo melancólico e energia contagiante, características que o tornam uma peça desafiadora e ao mesmo tempo muito cativante para o público.

"O primeiro movimento é cheio de virtuosismo, com passagens difíceis e até ‘pirotécnicas’ para o violino; o segundo é marcado por uma melancolia muito bonita, de caráter mais introspectivo; e o terceiro explode em energia, como uma dança russa vibrante, culminando em um final de arrepiar”, destaca Francisco Roa.

Embora tenha sido inicialmente rejeitado por críticos e até pelo violinista a quem foi dedicado, Leopold Auer, o concerto foi resgatado no século XX e hoje ocupa lugar central no repertório. Para Roa, essa trajetória só reforça o valor da obra: “Este concerto é considerado atualmente um dos pilares da literatura violinística e qualquer grande solista o tem em seu repertório. De uma peça inicialmente rejeitada, tornou-se uma das obras mais celebradas para este instrumento”.