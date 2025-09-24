SEGURANÇA

Policiais militares salvam bebê recém-nascido de engasgamento em Periperi

Agentes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:34

PMs salvaram bebê em estado grave de engasgo Crédito: Divilulgação

Policiais militares lotados na 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) salvaram um bebê recém-nascido na manhã desta quarta-feira (24), na Rua Ambrosina Arruda, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os PMs foram acionados pela população para o caso por volta das 6h30.

O bebê, uma menina de 20 dias de vida identificada como Maria Elisa, se encontrava em quadro grave de engasgo sem conseguir respirar, o que levou familiares e vizinhos a ficarem desesperados. Ao visualizar os policiais em ronda, a população pediu socorro aos agentes, que se deslocaram para o local onde a criança estava.

Diante da urgência, o Cabo PM Barbosa aplicou a manobra de Heimlich no bebê, conseguindo restabelecer sua respiração. Em seguida, os PMs conduziram imediatamente mãe e filha ao Hospital do Subúrbio, onde a criança recebeu os primeiros atendimentos hospitalares da enfermeira Paula, permanecendo em observação médica.