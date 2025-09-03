Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia nova linha de ônibus em Salvador

Atendimento será reforçado no Largo do Tanque e em São Caetano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:37

Confira o roteiro da nova linha
Confira o roteiro da nova linha Crédito: Otávio Santos /Secom PMS

A mobilidade de Salvador contará com um reforço a partir desta quarta-feira (3). A nova linha 1342-04 (Ribeira/Bonfim x Estação Pirajá) irá circular nos dias úteis, com três horários no início da manhã, para atender aos passageiros. São eles: 4h45, 5h e 5h30.As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). 

Com a nova linha, o atendimento de ônibus será reforçado na região do Largo do Tanque e do corredor de São Caetano. "A necessidade do reforço foi identificada após avaliações dos técnicos da Semob, e tem como objetivo aprimorar o atendimento aos usuários do transporte público nessas localidades", diz a pasta. 

Trajeto

A linha sairá da Ribeira e passará pelas ruas Léllis Piedade, Visconde de Caravelas e Travasso de Fora, chegando ao Largo da Baixa do Bonfim. De lá, segue pela Rua da Imperatriz e pela Avenida Luiz Tarquínio até a Praça Irmã Dulce.

Na sequência, a linha vai pela Avenida Fernandes da Cunha até o Largo dos Mares, seguindo pela Praça Teive e Argollo, Rua Luiz Régis Pacheco e Viaduto dos Motoristas até chegar ao Largo do Tanque. O trajeto continua pela Rua Engenheiro Austricliano, Avenida Nestor Duarte, Estrada de Campinas, Rua da Indonésia e terminando na Estação Pirajá.

O sentido de volta, da Estação Pirajá à Ribeira, será realizado de forma expressa, sem paradas pelo percurso. Equipes da Semob e prepostos da concessionária estarão nos principais pontos para orientar os usuários sobre o novo atendimento.

Leia mais

Imagem - Motociclista morre em acidente com ônibus em Campinas de Pirajá

Motociclista morre em acidente com ônibus em Campinas de Pirajá

Imagem - Prefeitura de Salvador amplia frota de ônibus em Campinas de Pirajá

Prefeitura de Salvador amplia frota de ônibus em Campinas de Pirajá

Imagem - Passageira será indenizada após ser humilhada por motorista de ônibus

Passageira será indenizada após ser humilhada por motorista de ônibus

Mais recentes

Imagem - Jovem é decapitada na Bahia, e facção deixa bilhete: 'Comando não aceita traição'

Jovem é decapitada na Bahia, e facção deixa bilhete: 'Comando não aceita traição'
Imagem - Mais de 250 'gatos' de energia são identificados por dia na Bahia

Mais de 250 'gatos' de energia são identificados por dia na Bahia
Imagem - Saiba quais empresas disputam a licitação pelo metrô até o Campo Grande

Saiba quais empresas disputam a licitação pelo metrô até o Campo Grande

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua