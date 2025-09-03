NOVIDADE

Prefeitura anuncia nova linha de ônibus em Salvador

Atendimento será reforçado no Largo do Tanque e em São Caetano

Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:37

Confira o roteiro da nova linha Crédito: Otávio Santos /Secom PMS

A mobilidade de Salvador contará com um reforço a partir desta quarta-feira (3). A nova linha 1342-04 (Ribeira/Bonfim x Estação Pirajá) irá circular nos dias úteis, com três horários no início da manhã, para atender aos passageiros. São eles: 4h45, 5h e 5h30.As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Com a nova linha, o atendimento de ônibus será reforçado na região do Largo do Tanque e do corredor de São Caetano. "A necessidade do reforço foi identificada após avaliações dos técnicos da Semob, e tem como objetivo aprimorar o atendimento aos usuários do transporte público nessas localidades", diz a pasta.

Trajeto

A linha sairá da Ribeira e passará pelas ruas Léllis Piedade, Visconde de Caravelas e Travasso de Fora, chegando ao Largo da Baixa do Bonfim. De lá, segue pela Rua da Imperatriz e pela Avenida Luiz Tarquínio até a Praça Irmã Dulce.

Na sequência, a linha vai pela Avenida Fernandes da Cunha até o Largo dos Mares, seguindo pela Praça Teive e Argollo, Rua Luiz Régis Pacheco e Viaduto dos Motoristas até chegar ao Largo do Tanque. O trajeto continua pela Rua Engenheiro Austricliano, Avenida Nestor Duarte, Estrada de Campinas, Rua da Indonésia e terminando na Estação Pirajá.