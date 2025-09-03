Prefeitura anuncia nova linha de ônibus em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:37
A mobilidade de Salvador contará com um reforço a partir desta quarta-feira (3). A nova linha 1342-04 (Ribeira/Bonfim x Estação Pirajá) irá circular nos dias úteis, com três horários no início da manhã, para atender aos passageiros. São eles: 4h45, 5h e 5h30.As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).
Com a nova linha, o atendimento de ônibus será reforçado na região do Largo do Tanque e do corredor de São Caetano. "A necessidade do reforço foi identificada após avaliações dos técnicos da Semob, e tem como objetivo aprimorar o atendimento aos usuários do transporte público nessas localidades", diz a pasta.
A linha sairá da Ribeira e passará pelas ruas Léllis Piedade, Visconde de Caravelas e Travasso de Fora, chegando ao Largo da Baixa do Bonfim. De lá, segue pela Rua da Imperatriz e pela Avenida Luiz Tarquínio até a Praça Irmã Dulce.
Na sequência, a linha vai pela Avenida Fernandes da Cunha até o Largo dos Mares, seguindo pela Praça Teive e Argollo, Rua Luiz Régis Pacheco e Viaduto dos Motoristas até chegar ao Largo do Tanque. O trajeto continua pela Rua Engenheiro Austricliano, Avenida Nestor Duarte, Estrada de Campinas, Rua da Indonésia e terminando na Estação Pirajá.
O sentido de volta, da Estação Pirajá à Ribeira, será realizado de forma expressa, sem paradas pelo percurso. Equipes da Semob e prepostos da concessionária estarão nos principais pontos para orientar os usuários sobre o novo atendimento.