SEGURANÇA

Projeto aprovado na CCJ obriga a instalação de câmeras em carros de aplicativo em Salvador

A expectativa é que o texto seja votado no próximo dia 10

Monique Lobo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:33

Se o PL for aprovado no plenário, as câmeras deverão ser instaladas pelas plataformas Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um Projeto de Lei (PL) que torna obrigatória a instalação de câmeras nos veículos de transporte por aplicativo que circulam em Salvador foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal e deve ir a votação na próxima semana. A expectativa é que o texto vá para aprovação no dia 10 de setembro.

De autoria do vereador Duda Sanches (União Brasil), o PL tem como objetivo, segundo o parlamentar, aumentar a segurança tanto dos passageiros quanto dos motoristas que utilizam as plataformas de aplicativo. Além disso, ele destacou que as imagens podem ser utilizadas como provas em casos de ocorrências. “Esse é um passo importante para aumentar a confiança nesse tipo de serviço e proteger todas as partes envolvidas”, defendeu, em sessão na Câmara.