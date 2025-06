ENSINO SUPERIOR

Quais faculdades de Salvador têm vestibular no segundo semestre?

Instituições possuem múltiplas formas de ingresso

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de junho de 2025 às 13:00

Aulas na faculdade Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Para muitas pessoas, a chegada do segundo semestre do ano simboliza a renovação das expectativas para a realização do sonho de ingressar em uma instituição de ensino superior. Neste ano, os estudantes soteropolitanos poderão participar de diferentes vestibulares para ingresso ao sistema privado de educação superior, visto que instituições públicas como Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) não terão a abertura de vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ocorreu apenas no início do ano de 2025. >

Veja algumas faculdades que já possuem edital para ingresso em 2025.2

UNINASSAU>

A Uninassal está com seletivas abertas para ingresso no segundo semestre de 2025 para o campus localizado no bairro da Pituba. O edital é válido para todos os cursos, com exceção de medicina. O prazo de validade dele é até o dia 10 de outubro de 2025 ou até a data da existência de vagas para matrícula no curso escolhido. As modalidades de entrada são: >

Vestibular Programado;

Vestibular Especial;



Vestibular Digital;



ENEM;



Transferência (se houver vagas disponíveis);



Portadores de diploma (se houver vagas disponíveis).

>

Centro Universitário UNIFTC>

A Uniftc, com campus na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), possui como formas de ingresso as modalidades Vestibular Tradicional, Vestibular Online, Fies 1, Prouni 2, Enem, Segunda Graduação, Transferência Externa, Transferência Interna e Reingresso. O vestibular online, por exemplo, pode ser realizado até 29 de agosto de 2025, segundo edital.>

BAHIANA>

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP/ Bahiana) possui possibilidade de entrada por Processo Seletivo, ENEM, Transferência Externa e Portador de Diploma. As inscrições abertas para realização de prova do processo seletivo (para os cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia) estão abertas até o dia 14 de julho de 2025, com previsão de realização de provas no dia 20 de julho; para demais modalidades, as candidaturas podem ser efetuadas até 5 de agosto.>

UNIDOMPEDRO>