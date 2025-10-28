Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro linhas de ônibus terão itinerário modificado em Salvador; saiba quais

Intervenção deve ser finalizada em cinco dias

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:35

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador
Linhas de ônibus em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Quatro linhas de ônibus que atendem a região de Itacaranha, no subúrbio de Salvador, terão seu itinerário modificado temporariamente na Rio do Meio e Pedro Fonseca para a realização de obras de fresagem e recapeamento viário, a partir desta terça-feira (28). Realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a intervenção deve ser finalizada em cinco dias.

Serão afetadas as linhas 1628 - Rio Sena x Lapa, 1655-01 - Estação Pirajá x A. Santa Terezinha (Panussara), 1655-04 - Alto de Santa Terezinha x Est. Pirajá (via Pajussara) e 1655-05 - Est. Pirajá x A. Santa Terezinha (Pajussara).

Ônibus em Salvador

Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
ônibus por Bruno Concha / Secom PMS
Ônibus saem das garagens em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Novos ônibus por Ascom Semob
Novos ônibus com ar-condicionado por Divulgação/Semob
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Novos ônibus refrigerados por Millena Marques/CORREIO
Ônibus climatizados por Betto Jr/Secom/Arquivo
Ônibus por Bruno Concha/ Secom PMS
1 de 9
Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

Com isso, as linhas que circulam no sentido Rio Sena/Terezinha deverão entrar pelo Largo do Luso, seguir por Ilha Amarela até a Rua Cabaceiras, retomando o itinerário normal. Já as linhas sentido Estação Pirajá, devem seguir pela Rua Cabaceiras (sem entrar na R. da Tijuca), Ilha Amarela e Largo do Luso.

Com a modificação, as linhas não darão atendimento ao Conjunto Senhor do Bonfim, em ambos os sentidos. O atendimento será normalizado após a conclusão das obras.

Leia mais

Imagem - Plano Inclinado Gonçalves terá atendimento suspenso a partir de segunda-feira (27); saiba mais

Plano Inclinado Gonçalves terá atendimento suspenso a partir de segunda-feira (27); saiba mais

Imagem - Tem limite de renda? Tire todas as dúvidas do Programa Reforma Casa Brasil

Tem limite de renda? Tire todas as dúvidas do Programa Reforma Casa Brasil

Tags:

Ônibus Transporte

Mais recentes

Imagem - Cobra é encontrada no metrô de Salvador

Cobra é encontrada no metrô de Salvador
Imagem - Aposentada leva golpe de R$ 26 mil após falsa atendente oferecer desconto em empréstimo

Aposentada leva golpe de R$ 26 mil após falsa atendente oferecer desconto em empréstimo
Imagem - Dona de loja, blogueira baiana é alvo de investigação por lavagem de dinheiro

Dona de loja, blogueira baiana é alvo de investigação por lavagem de dinheiro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada