Quatro linhas de ônibus terão itinerário modificado em Salvador; saiba quais

Intervenção deve ser finalizada em cinco dias

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:35

Quatro linhas de ônibus que atendem a região de Itacaranha, no subúrbio de Salvador, terão seu itinerário modificado temporariamente na Rio do Meio e Pedro Fonseca para a realização de obras de fresagem e recapeamento viário, a partir desta terça-feira (28). Realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a intervenção deve ser finalizada em cinco dias.

Serão afetadas as linhas 1628 - Rio Sena x Lapa, 1655-01 - Estação Pirajá x A. Santa Terezinha (Panussara), 1655-04 - Alto de Santa Terezinha x Est. Pirajá (via Pajussara) e 1655-05 - Est. Pirajá x A. Santa Terezinha (Pajussara).

Com isso, as linhas que circulam no sentido Rio Sena/Terezinha deverão entrar pelo Largo do Luso, seguir por Ilha Amarela até a Rua Cabaceiras, retomando o itinerário normal. Já as linhas sentido Estação Pirajá, devem seguir pela Rua Cabaceiras (sem entrar na R. da Tijuca), Ilha Amarela e Largo do Luso.