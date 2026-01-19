Reggae vira sinfonia em espetáculo gratuito na Caixa Cultural Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:24
A Orquestra Reggae de Cachoeira apresenta, nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23), o espetáculo Sinfonia Reggae Brasil, na Caixa Cultural Salvador, no Centro de Salvador. O concerto propõe releituras orquestrais de clássicos do reggae brasileiro, do reggae mundial e da MPB.
O projeto tem entrada gratuita, mediante ordem de chegada, e propõe um encontro musical entre banda, sopros, percussões e elementos da orquestra popular, com a finalidade de ampliar a linguagem do reggae sem perder o pulso rítmico que caracteriza o gênero.
Sinfonia Reggae Brasil
Além da Orquestra Reggae de Cachoeira, o espetáculo contará com participações especiais: na quinta, Isaque Gomes e Nengo Vieira; e na sexta, Jeremias Gomes e Duda Diamba.
Criada em 2012 no município de Cachoeira, a orquestra atua na formação musical de crianças e jovens do Recôncavo Baiano e cidades vizinhas, sob a regência do maestro Flávio Santos. O grupo desenvolve práticas coletivas que unem educação, criação musical e circulação cultural, com repertório autoral e releituras.
Sua trajetória inclui apresentações em eventos como o Festival de Reggae de Itacaré, Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica 2024), Expofavela Salvador 2025 e Carnaval de Salvador, além de parcerias com artistas como Sine Calmon, Edson Gomes e Saulo.