MÚSICA

Reggae vira sinfonia em espetáculo gratuito na Caixa Cultural Salvador

Concerto acontece nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23)

Monique Lobo

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:24

Orquestra Reggae de Cachoeira Crédito: Divulgação

A Orquestra Reggae de Cachoeira apresenta, nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23), o espetáculo Sinfonia Reggae Brasil, na Caixa Cultural Salvador, no Centro de Salvador. O concerto propõe releituras orquestrais de clássicos do reggae brasileiro, do reggae mundial e da MPB.

O projeto tem entrada gratuita, mediante ordem de chegada, e propõe um encontro musical entre banda, sopros, percussões e elementos da orquestra popular, com a finalidade de ampliar a linguagem do reggae sem perder o pulso rítmico que caracteriza o gênero.

Além da Orquestra Reggae de Cachoeira, o espetáculo contará com participações especiais: na quinta, Isaque Gomes e Nengo Vieira; e na sexta, Jeremias Gomes e Duda Diamba.

Criada em 2012 no município de Cachoeira, a orquestra atua na formação musical de crianças e jovens do Recôncavo Baiano e cidades vizinhas, sob a regência do maestro Flávio Santos. O grupo desenvolve práticas coletivas que unem educação, criação musical e circulação cultural, com repertório autoral e releituras.