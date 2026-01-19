MÚSICA E ANCESTRALIDADE

Santo Antônio Além do Carmo recebe show de samba gratuito nesta sexta (23); confira

A apresentação acontece no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 19h

Monique Lobo

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:49

Dona Salvadora - Cantos Ancestrais Crédito: Divulgação

Mestra da cultura popular, a sambadeira e cantora Dona Salvadora leva mais uma edição do seu show "Cantos Ancestrais" para o Santo Antônio Além do Carmo, nesta sexta-feira (23). A apresentação acontece no coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 19h.

Com entrada gratuita, a apresentação vai reunir um repertório diverso com sambas, rezas, pontos e cantos, mesclando canções presentes nas edições anteriores com músicas inéditas. Convidados especiais também serão chamados a subir ao palco. Por fim, a ciranda em volta do coreto terá o seu lugar.

Dona Salvadora e Amadeu Alves Crédito: Divulgação