Santo Antônio Além do Carmo recebe show de samba gratuito nesta sexta (23); confira

Monique Lobo
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:49
Mestra da cultura popular, a sambadeira e cantora Dona Salvadora leva mais uma edição do seu show "Cantos Ancestrais" para o Santo Antônio Além do Carmo, nesta sexta-feira (23). A apresentação acontece no coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 19h.
Com entrada gratuita, a apresentação vai reunir um repertório diverso com sambas, rezas, pontos e cantos, mesclando canções presentes nas edições anteriores com músicas inéditas. Convidados especiais também serão chamados a subir ao palco. Por fim, a ciranda em volta do coreto terá o seu lugar.
Dirigido por Amadeu Alves, que também estará no violão, o show produzido pela Diversom traz um time de músicos formado por Peu Souza (bandolim), Tito Fukunaga (flauta), Maestro Rayala (percussão), Juliana Alves (voz) e Eliezer Freitas (percussão). Ao lado deles, Dodora, como é apelidada, vai brilhar e emocionar com o seu canto.