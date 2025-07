VIOLÊNCIA

Repórter da Record é agredido com socos ao vivo na Bahia; veja vídeo

Cinegrafista também foi atacado

Na transmissão, é possível ver quando o jornalista dá detalhes do ocorrido e solicita a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), até ser surpreendido com os golpes. O agressor seria morador do Alto de Ondina, mas ainda não teve a identidade confirmada. >

O repórter ainda tentou acalmar a situação e disse que estava no local para informar os fatos, sem mostrar o rosto da vítima do acidente. A agressão aconteceu durante a exibição do Bahia no Ar. A apresentadora do programa, Jessica Smetak, criticou a agressão e garantiu que as devidas providências serão tomadas.>