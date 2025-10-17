SALVADOR

Retratação por uso de imagem

Imagem foi utilizada na reportagem intitulada “Veja os dez destinos mais disputados para aproveitar as festas juninas na Bahia”

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:07

O Jornal Correio utilizou uma imagem de autoria de Marco Antonio Pereira Peixoto na reportagem intitulada “Veja os dez destinos mais disputados para aproveitar as festas juninas na Bahia”, veiculada no dia 18 de junho de 2023.

A fotografia foi publicada sem a devida autorização do autor e sem a correta atribuição de crédito, em desacordo com as normas de direitos autorais. O conteúdo foi devidamente corrigido, e a imagem em questão já foi removida.