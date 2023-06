Veja os dez destinos mais disputados para aproveitar as festas juninas na Bahia

São João em Amargosa atrai multidão. Crédito: Divulgação Prefeitura de Amargosa

Considerada a segunda festa mais importante da Bahia, o São João costuma arrastar a maioria dos baianos para o interior. Embora haja celebração em alguns bairros de Salvador, a grande concentração é mesmo nos mais de 300 municípios que costumam realizar festa junina. Se você está pensando em encarar a estrada, que costuma ficar movimentadíssima nesta época do ano, é bom se preparar com antecedência porque na maioria destes lugares a rede hoteleira não é das maiores - o que leva boa parte dos visitantes a alugar casas para curtir os festejos juninos. Pensando em facilitar sua escolha, elencamos aqui os 10 destinos mais procurados para aproveitar a festa. São eles: Amargosa, Candeias, Cruz das Almas, Ibicuí, Lençóis, Mucugê, Serrinha, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Confira:

Amargosa/ @saojoaodeamargosa

A distância é de cerca de 240 km de Salvador até Amargosa, um dos municípios baianos mais tradicionais quando o assunto é festa junina. Por lá, o espaço montado pela prefeitura na Cidade Jardim espera um público de 100 mil pessoas por noite entre os dias 22 e 25 deste mês. A grande concentração é na Praça do Bosque, onde artistas e bandas como Nattanzinho (22/6), Dorgival Dantas e Pablo (23/6), Iguinho e Lulinha (24/6). Mastruz com Leite e Mari Fernandes (25/6), dentre outros, farão com que os festeiros arrastem o pé no salão. Como tem experiência na realização da festa, a cidade costuma estar preparada para receber o visitante. De acordo com a prefeitura, o volume de negócios gerado neste período é R$ 20 milhões. Além dos dois palcos, a festa também conta com praça de alimentação, vila junina, banheiros químicos e policiamento 24h, somando um investimento de cerca de R$ 4 milhões.

Candeias/ @prefcandeias

Município que integra a Região Metropolitana de Salvador, Candeias é um daqueles lugares que dá para fazer o bate e volta para curtir as diversas atrações que se apresentarão pelo Arraiá do Aconchego montado pela prefeitura local. Na grade de atrações estarão nomes como João Gomes e Calcinha Preta (22/6), Bell Marques e Wesley Safadão (23/6) com o seu repertório junino, a dupla Maiara e Maraísa e Leo Santana (24/6) e Bruno e Marrone (25/6). Para quem prefere aquele forró mais romântico, uma das opções é o cantor Flávio José, que também se apresenta no dia 25. Distante apenas 50 km da capital baiana, a festa acontecerá no Centro de Abastecimento da cidade, numa área de cerca de 10 mil m², com amplo estacionamento e contará com um segundo palco para reduzir os intervalos entre cada apresentação. O acesso é gratuito, e os shows começam a partir das 19h.

Cruz das Almas/ @saojoao_de_cruzdasalmas

Foi pela sua famosa Guerra de Espadas, hoje proibida, que o São João de Cruz das Almas ganhou respeito e virou tradição. Este ano, o município, distante 151 km da capital baiana, investe em atrações nacionais e monta uma grande estrutura para misturar os visitantes a moradores locais e, juntos, curtirem a programação principal do festejo que acontece no Circuito Luiz Gonzaga, onde são realizados ainda no mesmo período a Vila Artesã e a Feira da Agricultura Familiar. Já no centro da cidade, o público conta ainda com o Circuito Alternativo Oton Silva, palco de apresentação de bandas locais instalado na Praça Senador Temístocles. De 21 a 25 de junho, passarão pelo município Estakazero (21), Xand Avião e Vitor Fernandes (22), Solange Almeida, Danniel Vieira e Wesley Safadão (23), Limão com Mel, Bruno e Marrone e Bell Marques (24). Na última noite (25), quem se apresenta por lá é Adelmario Coelho, Unha Pintada e João Gomes.

Ibicuí/ @saojoaodeibicui

As bandeirolas ultra coloridas cobrem a principal avenida de Ibicuí, município localizado no sul do estado, a 514 km da capital. A cidade, que nos últimos anos entrou no disputado circuito de destinos de festas juninas, aposta no forró genuíno que acontece na praça principal, onde se apresentarão artistas consagrados como Solange Almeida e Lucy Alves, dentre outras. Quadrilhas, sanfoneiros e forró pé de serra marcam o tradicional São João, que começa no dia 19 e segue até 24 de junho com uma programação gratuita e mais de 30 artistas. Passarão por lá Calcinha Preta, Limão com Mel, Aduílio Mendes, Caninana do Forró, Caviar com Rapadura, Plays, Banda Lordão, Donas do Bar e Sivirina Xique Xique. A prefeitura local não divulgou as datas especificas de cada atração, mas a festa acontece, a partir das 19h, na Praça Regis Pacheco, com entrada gratuita e estacionamento.

Para quem curte uma festa fechada, a dica em Ibicuí é garantir o acesso nos sites de vendas de ingressos para as duas mais concorridas: Brega Light e Ticomia. A primeira, que acontece entre 23 e 24 de junho, celebra 18 anos ao som de Zé Neto & Cristiano, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Diego & Victor Hugo, Donas do Bar, Léo Santana, Parangolé, La Fúria, Jonas Esticado, Lambasaia, Tayrone, Trio da Huanna, Dorgival Dantas e Dennis DJ. Já a segunda vai rolar dias 22 e 23 de junho, com atrações como Flávio José, Saia Rodada, Márcia Fellipe e Mano Walter.

Lençóis/ @visitelencois

Localizado no coração da Chapada Diamantina, o município, distante 427 quilômetros de Salvador, reúne atrativos turísticos naturais e nos últimos anos virou um importante destino junino focado no autêntico forró. Por lá, na praça principal com acesso livre, a programação abre no dia 19 com Adelmário Coelho e Tarcísio do Acordeon. Nos dias seguintes, sobem ao palco Dorgival Dantas e Forrozão do Capitão (20), Flávio José e Banda seu Luiz (21), Estakazero, Marquinhos Café e Dauan Santos (22), Raimundinho do Acordeon, Virgílio e Elison Moura (23) e Elisson Castro, Eloísa Olinto e Bateia de Renda (24). A prefeitura montou uma boa estrutura para receber moradores e visitantes com portais que impedem a entrada de recipientes de vidro e objetos cortantes para garantir a segurança da festa. Com uma boa rede hoteleira e bons restaurantes, Lençóis oferece ao visitante passeios por trilhas e cachoeiras, perfeitos para combater a ressaca.

Mucugê/ @visite.mucuge

É tradição em Mucugê, município histórico da Chapada Diamantina, os moradores capricharem na decoração das fachadas de suas casas e deixarem a porta aberta para vizinhos e visitantes entrarem, comerem, beberem e dançarem forró até arrastar os donos daquela residência para a próxima, sempre acompanhados de um trio de forró. Após cumprirem as visitas, costumam se dirigir ao centro da cidade, onde a prefeitura promove a tradicional festa pública. Este ano, as atrações seguem obedecendo o autêntico forró pé de serra com nomes como Bruninho do Acordeon, Eloisa Olinto, Marquinhos Café, Mestrinho, Encosta Neu e por aí vai. A festa, que acontece entre os dias 22 e 25 de junho, costuma atrair milhares de pessoas ao município, que, além de uma boa rede hoteleira, conta ainda com atrativos como a sua natureza exuberante. Por lá ainda é possível dançar forró agarradinho, curtir um friozinho bom e se aquecer com as comidas típicas nas barracas montadas no centro, com muito quentão, licor, vinho, milho assado, cozido e todas as delícias desta época.

Santo Antônio de Jesus/ @santo.antonio.de.jesus

Há muitos anos Santo Antônio vem se consolidando como grande destino junino. Para este ano, estão confirmadas 40 atrações que se apresentarão entre os dias 21 e 25 de junho, no Espaço São João, no centro da cidade, com entrada franca. A abertura oficial será marcada com a celebração da tradicional Missa Festiva de Santo Antônio (21/06), que contará com o show do cantor Silvio Brito, Zé de Belém e a Orquestra Sanfônica. Nos dias seguintes, a programação conta com apresentações de Nattan e Lucy Alves (22), Tayrone, Zé Neto e Cristiano, Targino Gondim e Del Feliz (23), Bell Marques, Limão com Mel e Danniel Vieira (24) e Mari Fernandez e Adelmário Coelho (25). A cidade, que está a 190 km de Salvador e é considerada um dos maiores centros comerciais do Recôncavo baiano, terá apresentações de artistas locais somando 40 horas de forró, arrocha, piseiro e outros ritmos. A novidade deste ano é Tenda da Diversidade LGBTQIA+ e o Palco Alternativo (Rock, Samba, Hip hop). Estão programados também o Forró das crianças; Forró das Antigas e o Forró da Vila da Agricultura. Tem ainda as festas particulares como o Camarote Xodó, o Forró do SAJão (24) e a Casa de Antônio, de 6 a 23 deste mês, que atrai um público jovem com uma série de eventos.

Serrinha/ @saojoadeserrinhaoficial

O Estádio Municipal Mariano Santana vai abrigar o Arraiá Marianão, de 22 a 25 de junho, em Serrinha, município baiano que fica a 184 km de Salvador. Por lá passarão atrações como Danniel Vieira e Mari Fernandes (22), Tarcísio do Acordeon e Iguinho e Lulinha (23), Solange Almeida e Kart Love (24). Os dois nomes de maior peso fecham a programação no dia 25: a dupla Matheus e Kauan e Zé Vaqueiro. Com entrada gratuita e infraestrutura completa para receber até 50 mil pessoas, a festa começa às 19h e oferece estacionamento, barracas de bebida e comidas típicas, além de atrações alternativas.

Senhor do Bonfim/ @saojoaoembonfim

Entra ano sai ano, Senhor do Bonfim, na região centro-norte da Bahia, a 375 km de Salvador, se mantém com o título de Capital Baiana do Forró. Este ano, a festança, que tem acesso gratuito, vai de 21 a 25 de junho e acontecerá mais uma vez no Espaço Gonzagão e na Praça Nova do Congresso por onde passarão 50 nomes da música como Bruno e Marrone, Cicinho de Assis, Eduardo Costa, Flávio José, João Gomes, Limão com Mel, Maiara & Maraísa, Zé Vaqueiro, Alcymar Monteiro, Flávio José, dentre outros. Com o tema Toda Poesia e Tradição no Maior e Melhor São João, os bonfinenses e turistas terão mais uma grande atração: a volta do tradicional Trem do Forró. Vale ficar ligado também na programação do Circuito Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso), que acontecerá nos dias 23, 24 e 25, iniciando suas atividades às 15h, seguindo até as 21h. É em Senhor do Bonfim também que há 23 anos acontece o Forró do Sfrega, uma festa privada, no estilo open bar, com ingressos disputados que podem ser adquiridos antecipadamente na Ticket Maker, na Bilheteria Digital, no site e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. O evento, que tem como atrações Léo Santana, Raí Saia Rodada, Thiago Aquino e Tarcísio do Acordeon, é realizado na Fazenda Sfrega, próximo a sede do município.

Vitória da Conquista/ @pmvconquista

Para quem busca alegria, comidas típicas, forró autêntico e um friozinho quase europeu, Vitória da Conquista é o destino para curtir o São João. O município, localizado no sudoeste do estado, pode ser acessado de carro, ônibus e até avião. Os festejos por lá acontecem entre os dias 20 a 23 de junho e terão como atrações grandes nomes do forró como Falamansa, Santanna, o Cantador, além de Tierry. A abertura será feita por Flávio José e Lara Amélia, que prometem esquentar o público que for aproveitar a festa no Centro Cultural Glauber Rocha que tem entrada livre e estacionamento. Terceira cidade mais importante do estado, Vitória da Conquista possui uma boa infraestrutura hoteleira e conta com bares, restaurantes, shopping e cinema.