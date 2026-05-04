Rodoviários fazem protesto e prometem lentidão no trânsito de Salvador nesta terça-feira

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Nauan Sacramento
Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:57
Durante a operação, os motoristas circularão exclusivamente pela faixa da direita e farão paradas obrigatórias em todos os pontos dos itinerários. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a estratégia busca dar visibilidade às reivindicações da categoria e "dialogar com a sociedade" sobre a falta de avanços nas conversas com os empresários.
Até o momento, foram realizadas quatro rodadas de negociação, mas o sindicato afirma que não houve sinalização de acordo por parte das empresas. Os trabalhadores buscam destravar pautas que consideram essenciais para a dignidade da função. As principais reivindicações incluem:
O sindicato ressaltou que a comunicação prévia à imprensa e à população visa garantir a transparência da ação. A categoria define este como um "momento decisivo" para assegurar melhores condições de trabalho no sistema de transporte público.
Apesar da promessa de "responsabilidade e respeito", a operação deve impactar o tempo de viagem dos usuários de ônibus, já que o fluxo ficará concentrado em apenas uma faixa e o tempo de parada será estendido ao longo de todo o percurso.