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Rodoviários fazem protesto e prometem lentidão no trânsito de Salvador nesta terça-feira

Operação "faixa da direita" começa amanhã após quatro rodadas de negociação sem acordo

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:57

Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5)
Iniciativa deve provocar lentidão nos principais corredores de tráfego da capital baiana Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Os rodoviários de Salvador realizam, nesta terça-feira (5), a operação “Todos os ônibus pela faixa da direita”. A mobilização, aprovada em assembleia no último dia 30 de abril, deve provocar lentidão nos principais corredores de tráfego da capital baiana. A ação faz parte da Campanha Salarial 2026 e visa pressionar o setor patronal após o impasse nas rodadas de negociação.

Durante a operação, os motoristas circularão exclusivamente pela faixa da direita e farão paradas obrigatórias em todos os pontos dos itinerários. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a estratégia busca dar visibilidade às reivindicações da categoria e "dialogar com a sociedade" sobre a falta de avanços nas conversas com os empresários.

Até o momento, foram realizadas quatro rodadas de negociação, mas o sindicato afirma que não houve sinalização de acordo por parte das empresas. Os trabalhadores buscam destravar pautas que consideram essenciais para a dignidade da função. As principais reivindicações incluem:

  • Reajuste salarial: 5% acima da inflação do período;
  • Ticket alimentação: Aumento diferenciado no valor;
  • Jornada de trabalho: Redução para 6 horas diárias;
  • Carta horária: Reformulação para escalas mais dignas, especialmente nos fins de semana.

O sindicato ressaltou que a comunicação prévia à imprensa e à população visa garantir a transparência da ação. A categoria define este como um "momento decisivo" para assegurar melhores condições de trabalho no sistema de transporte público.

Apesar da promessa de "responsabilidade e respeito", a operação deve impactar o tempo de viagem dos usuários de ônibus, já que o fluxo ficará concentrado em apenas uma faixa e o tempo de parada será estendido ao longo de todo o percurso.

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Tags:

Salvador Ônibus Motorista Rodoviário

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