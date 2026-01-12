Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SAC Móvel atende no Centro de Abastecimento de Paripe a partir desta segunda-feira (12)

Carretas estão estacionadas no Subúrbio Ferroviário e no Hospital Ortopédico da Bahia, no bairro do Cabula

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:32

SAC Móvel
SAC Móvel Crédito: Divulgação

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel segue circulando por diferentes regiões de Salvador neste início de 2026, ampliando o acesso da população a serviços públicos essenciais. As carretas estão estacionadas no Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, e no Hospital Ortopédico da Bahia, no bairro do Cabula.

Entre os serviços ofertados estão a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). O atendimento é gratuito, realizado por ordem de chegada, mediante a distribuição limitada de senhas, das 8h às 17h.

Para solicitar a CIN, é obrigatória a apresentação da certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC informa que aceita certidões conservadas, desde que contenham todas as informações preenchidas corretamente e com dados atualizados.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Mais informações podem ser obtidas nos sites da Secretaria da Administração e do SAC, ou pelo call center da Secretaria da Administração (Saeb), nos números (71) 4020-5353 (ligações de celular) e 0800 071 5353 (ligações de telefone fixo).

Leia mais

Imagem - Senai abre 660 vagas para cursos gratuitos de Jovem Aprendiz na Bahia

Senai abre 660 vagas para cursos gratuitos de Jovem Aprendiz na Bahia

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Confira a programação:

Centro de Abastecimento de Paripe

De 12 a 16 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Sábado, dia 17 de janeiro, de 8h às 12h, por agendamento através do ba.gov.br ou call center

Hospital Ortopédico (Cabula)

Dia 17 de janeiro, de 8h às 12h, por agendamento através do ba.gov.br ou call center

De 19 a 22 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Prefeitura alerta para aumento de ataques de piranhas em cidade da Bahia

Prefeitura alerta para aumento de ataques de piranhas em cidade da Bahia
Imagem - Cortejo Afro e Grupo Ofá movimentam o Pelourinho nesta segunda-feira (12)

Cortejo Afro e Grupo Ofá movimentam o Pelourinho nesta segunda-feira (12)
Imagem - Risco: jovens são flagrados pulando de ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

Risco: jovens são flagrados pulando de ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
01

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Nova mansão de Cristiano Ronaldo tem praia interna, torneiras de ouro e vale R$ 215 milhões
02

Nova mansão de Cristiano Ronaldo tem praia interna, torneiras de ouro e vale R$ 215 milhões

Imagem - O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026
03

O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para 97 cidades da Bahia
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para 97 cidades da Bahia