SAC Móvel atende no Centro de Abastecimento de Paripe a partir desta segunda-feira (12)

Carretas estão estacionadas no Subúrbio Ferroviário e no Hospital Ortopédico da Bahia, no bairro do Cabula

Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:32

SAC Móvel Crédito: Divulgação

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel segue circulando por diferentes regiões de Salvador neste início de 2026, ampliando o acesso da população a serviços públicos essenciais. As carretas estão estacionadas no Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, e no Hospital Ortopédico da Bahia, no bairro do Cabula.

Entre os serviços ofertados estão a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). O atendimento é gratuito, realizado por ordem de chegada, mediante a distribuição limitada de senhas, das 8h às 17h.

Para solicitar a CIN, é obrigatória a apresentação da certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC informa que aceita certidões conservadas, desde que contenham todas as informações preenchidas corretamente e com dados atualizados.

Mais informações podem ser obtidas nos sites da Secretaria da Administração e do SAC, ou pelo call center da Secretaria da Administração (Saeb), nos números (71) 4020-5353 (ligações de celular) e 0800 071 5353 (ligações de telefone fixo).

Confira a programação:

Centro de Abastecimento de Paripe

De 12 a 16 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Sábado, dia 17 de janeiro, de 8h às 12h, por agendamento através do ba.gov.br ou call center

Hospital Ortopédico (Cabula)

Dia 17 de janeiro, de 8h às 12h, por agendamento através do ba.gov.br ou call center