TRABALHAR VIAJANDO!

Saiba como conquistar uma vaga em cruzeiro e ganhar até R$ 8 mil por mês

Agências fazem recrutamento de tripulantes para companhias de cruzeiros internacionais

Yan Inácio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:30

Temporada de cruzeiros segue até abril Crédito: Bruno concha/ secom

Cerca de 300 mil pessoas atracaram na Bahia em navios de cruzeiros na temporada passada, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur). Além dos turistas, há também tripulantes, profissionais que trabalham para que a experiência dos clientes em alto mar seja a melhor possível. Em busca de unir carreira e viagens internacionais, muitas pessoas procuram agências que organizam processos seletivos para companhias de cruzeiros.

O primeiro passo é se inscrever no site de uma das agências que organizam essa seleção, geralmente, os sites concentram todas as informações sobre vagas abertas. As entrevistas são feitas de forma remota, por meio de videoconferências. Para conquistar uma vaga, é preciso ter inglês em bom nível, já que a comunicação a bordo é global. Depois da aprovação, a agência envia a documentação para as companhias, que convocam os tripulantes para entrevistas.

Apesar de não haver custo para se candidatar, os aprovados arcam com despesas obrigatórias, como vistos - o americano, por exemplo, custa cerca de mil reais -, exames médicos e o curso de segurança STCW, exigido pela Marinha como certificação obrigatória para trabalhar em navios comerciais. Algumas companhias oferecem a formação a bordo, outras exigem que o candidato faça em terra. Os candidatos também precisam arcar com os exames médicos, que são obrigatórios e eliminatórios. Se o tripulante não é aprovado na parte de aptidão médica, ele não pode embarcar.

Para ser aprovado, é necessária experiência recente na área da função escolhida, como bar, cozinha, recepção, vendas ou setores técnicos. Essas são algumas das funções oferecidas pelo processo seletivo da agência de recrutamentos Infinity Brasil. A empresa, com sede em Santos, no litoral de São Paulo, recebe brasileiros e pessoas de outras nacionalidades que pretendem trabalhar em cruzeiros de navios.

Segundo Beatriz Bandeira, gerente de comunicação da Infinity, de janeiro até o final de julho deste ano, quase 12 mil pessoas se candidataram a vagas em cruzeiros. Ela projeta que, por ano, cerca de 2.000 tripulantes embarquem em navios após serem aprovados nas seleções da empresa. A média de salário em cargos iniciais varia de US$ 600 a US$ 1.000 (R$ 3.234,00 a R$ 5.389,70).

Em posições mais altas, a remuneração pode chegar a até R$ 8 mil. Há também um bônus adicional, como explica Beatriz Bandeira. “Em alguns cargos, você pode receber também gorjeta. Isso é um adicional que não conta no seu salário, mas você já tem uma ideia que você pode receber gorjetas. E isso também é um adicional na hora da soma total do mês do seu salário.”

A gerente de comunicação dá algumas dicas para quem quer se dar bem nas entrevistas com as companhias de cruzeiros. “Os candidatos precisam se familiarizar um pouco e estudar sobre o mercado de cruzeiros. Então, vai ser testado o seu conhecimento técnico na sua área”, explica. Outro ponto é saber apresentar bem as experiências nos cargos pleiteados e ter plena noção das funções exigidas pela vaga em questão.