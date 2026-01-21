Acesse sua conta
Salvador já bateu 36ºC em 2026; veja as maiores temperaturas do ano

Registro foi feito na estação da Ilha de Bom Jesus dos Passos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:00

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

Apesar dos últimos dias de chuva, o verão em Salvador já marcou dias de calor intenso em 2026, com temperaturas de até 36ºC - a mais alta registrada no ano até agora. O pico ocorreu nos dias 2 e 3 de janeiro, de forma consecutiva, na estação meteorológica da Ilha de Bom Jesus dos Passos, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A segunda maior temperatura do ano também foi registrada na mesma região, no dia 4 de janeiro, quando os termômetros marcaram 35,6ºC.

Na sequência, outros bairros da capital baiana aparecem entre os locais mais quentes de 2026. Em Coutos, a estação registrou 35,5ºC no dia 2 de janeiro, 35,3ºC no dia 3 e 35,2ºC no dia 4. O calor intenso se manteve no bairro no dia 5 de janeiro, com 35,1ºC.

Ainda em 5 de janeiro, a Ilha de Bom Jesus dos Passos voltou a registrar os maiores registros do ano, com 35,1ºC. Já no bairro de Valéria, a estação da Embasa marcou 34,2ºC em 3 de janeiro. Em 12 de janeiro, Coutos apareceu novamente na lista, com 34,1ºC.

Verão em Salvador

Verão da Bahia deverá ter temperaturas de até 38ºC e sensação térmica pode superar os 40ºC

Segundo o Climatempo, as temperaturas na Bahia podem atingir a faixa dos 38°C, com sensação térmica acima dos 40°C, durante o Verão.

As previsões também indicam a possibilidade de temporais pontuais durante a estação, as chamadas chuvas de verão. “As altas temperaturas formam uma convecção na atmosfera, provocando chuvas intensas nos finais de tarde, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento forte. Essas precipitações são as conhecidas chuvas de verão”, afirma Vitor Hassan, Head da Climatempo.

A partir da segunda quinzena de janeiro, a tendência é de chuvas mais frequentes e distribuídas, com bandas de nebulosidade atuando por períodos mais prolongados, o que deve diminuir ligeiramente as temperaturas, embora o calor ainda predomine. Mesmo com esse aumento da umidade, o estado seguirá sob o domínio de um verão tipicamente baiano - quente, úmido e de forte intensidade térmica.

