Verão da Bahia deverá ter temperaturas de até 38ºC e sensação térmica pode superar os 40ºC

As máximas já poderão ser registradas em dezembro, segundo o Climatempo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:37

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A primavera chegou há pouco menos de um mês, mas a preparação para o verão já começou. O Climatempo já revelou as projeções climatológicas para a próxima temporada na Bahia. Segundo a empresa de climatologia, as temperaturas podem atingir a faixa dos 38°C, com sensação térmica acima dos 40°C. As máximas já poderão ser registradas em dezembro, especialmente nas áreas mais quentes do estado.

As previsões também indicaram a possibilidade de temporais pontuais durante a estação, as chamadas chuvas de verão. “As altas temperaturas formam uma convecção na atmosfera, provocando chuvas intensas nos finais de tarde, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento forte. Essas precipitações são as conhecidas chuvas de verão”, destacou Vitor Hassan, Head da Climatempo.

A partir da segunda quinzena de janeiro, a tendência é de chuvas mais frequentes e distribuídas, com bandas de nebulosidade atuando por períodos mais prolongados, o que deve diminuir ligeiramente as temperaturas, embora o calor ainda predomine. Mesmo com esse aumento da umidade, o estado seguirá sob o domínio de um verão tipicamente baiano — quente, úmido e de forte intensidade térmica.

Verão em Salvador

Praia do Porto da Barra por Reprodução
Pôr do sol no Porto da Barra por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Porto da Barra por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Trampolim no Porto da Barra por Moysés Suzart
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Banhistas curtem o Porto da Barra por Paula Fróes/ CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 7
Praia do Porto da Barra por Reprodução

A partir das previsões, a Neoenergia Coelba elaborou um plano para aumentar a robustez da rede elétrica e mitigar o impacto climático no sistema. De 2024 até o primeiro semestre de 2025, segundo a distribuidora, houve um investimento de R$ 4,7 bilhões em obras de reforço e implantação de novas tecnologias, aumentando a resiliência do sistema.

“Uma das principais novidades para o verão deste ano é a aquisição de baterias para armazenamento de energia. Este equipamento possui tecnologia de ponta, possibilitando uma melhor qualidade no fornecimento de energia e maior satisfação dos nossos clientes. Também adquirimos 359 novas antenas Starlink, que garantem que a comunicação entre os eletricistas e o Centro de Operações Integradas aconteça mesmo em locais isolados e sob forte chuvas”, explicou o superintendente Técnico da Neoenergia Coelba, Thiago Martins.

