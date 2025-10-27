PROTAGONISMO

Salvador recebe secretários de todo o país no Encontro Nacional de Gestores de Cultura

Evento conta com a presença de representantes do Ministério da Cultura e segue até o próximo domingo (27)

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:42

Salvador sedia Encontro Nacional de Gestores de Cultura Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador se torna o centro dos debates sobre o setor cultural durante o Encontro Nacional de Gestores Municipais de Cultura, que segue até esta terça (28), na Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio. O evento conta com a presença de secretários de diversas cidades do Brasil e representantes do Ministério da Cultura (MinC) para debater soluções e projetos para a área.

A segunda-feira foi marcada por encontros dos gestores municipais com o MinC visando a construção de agendas conjuntas entre o governo federal e os municípios. No início da manhã, a vice-prefeita e titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos (PDT) apresentou o programa “Salvador Criativa”, lançado em agosto, que reúne políticas públicas voltadas à cultura, ao entretenimento e à economia criativa na capital baiana.

Encontro Nacional de Gestores de Cultura 1 de 10

O programa está estruturado em três eixos: Fomento à Cultura, Celebração e Ações de Mercado. No Fomento, a meta é ampliar o apoio direto a artistas, coletivos e produtores culturais. O eixo Celebração concentra eventos culturais e de entretenimento em diferentes escalas, como festas populares, festivais, seminários e feiras. Já o eixo Ações de Mercado foca na geração de negócios e fortalecimento da economia criativa.

“Nós já realizamos eventos como o Festival Internacional Salvador Cidade da Música e temos uma parceria com o Sebrae para levar alguns desses investidores da economia criativa para seminários e encontros nacionais e internacionais. Salvador é uma cidade que é protagonista, não à toa foi a primeira capital do país e, agora, está sendo a capital da cultura para discutir ações para esse setor”, disse.

Após o término da fala de Ana Paula, a presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura (FNC) e secretária de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras comentou sobre o potencial de aliar a cultura com outros setores das gestões.

“Salvador nos ensina como o turismo contribui, colabora e acelera a política cultural. Do pouco que andamos, já percebemos a força de trabalhar com investimentos de outros setores para movimentar essa cadeia produtiva que é puxada pela cultura”, disse.

O prefeito Bruno Reis esteve presente na mesa de abertura e ressaltou a importância da cultura para a economia da capital. Ele também lembrou que a gestão municipal já investiu cerca de R$ 1 bilhão na recuperação de equipamentos como o Teatro Vila Velha e a sede do Ilê Aiyê, além da construção da Sala de Espetáculos e a Escola de Música Letieres Leite, no Comércio. Também está prevista a restauração do antigo Cine Excelsior, no Centro Histórico.

“Nos últimos anos, nunca se investiu tanto na área cultural como o que fizemos, entre equipamentos que foram recuperados, restaurados e colocados para funcionar e novos equipamentos. Além disso, temos diversos editais estimulando essa produção cultural. É um setor importante da nossa cidade, pela potência que nós somos na criatividade e no jeito de ser do baiano”, afirmou o prefeito.