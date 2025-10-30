Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Samu pode ser acionado por WhatsApp em Salvador; entenda

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou informação nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:39

Samu
Samu Crédito: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador agora permite que usuários acionem as equipes via WhatsApp. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta semana.

Para acionar o órgão, é preciso ter acesso à internet. O número da central no WhatsApp é (71) 3143-5630. Durante o atendimento, o Samu encaminhará ao usuário um link que permite que o solicitante inicie uma conversa com a central de atendimento, via chamada online.

Samu

Ambulâncias do Samu por Ministério da Saúde
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fez atendimento no local por Giro Ipiaú
Samu estão retidas nos hospitais da região por Divulgação
Samu por Divulgação
1 de 4
Ambulâncias do Samu por Ministério da Saúde

O número 192 continua sendo o principal canal de emergência. O WhatsApp surge como uma alternativa para quem tiver dificuldade de ligação. "É o novo Samu Mais Salvador, feito pra agilizar o atendimento e cuidar de você", publicou a SMS durante o anúncio. 

O Samu 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica, através de ligações e agora WhastApp. Essas ligações chegam a uma central denominada “Central de Regulação Médica das Urgências”. 

O atendimento começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. O serviço pode ser acessado gratuitamente, a partir de qualquer telefone, fixo ou móvel. A ligação é atendida por técnicos, que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao Médico Regulador, que presta orientações às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário.

Leia mais

Imagem - Farmácia Popular: veja 41 medicamentos oferecidos de graça

Farmácia Popular: veja 41 medicamentos oferecidos de graça

Imagem - CEPs de bairros de Salvador são alterados; saiba quais

CEPs de bairros de Salvador são alterados; saiba quais

Quando chamar o Samu?

Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios;

Em casos de Intoxicação exógena;

Em caso de queimaduras graves;

Na ocorrência de maus tratos;

Em trabalhos de parto onde haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em casos de tentativas de suicídio;

Em crises hipertensivas;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Em casos de afogamentos;

Em casos de choque elétrico;

Em acidentes com produtos perigosos.

Tags:

Bahia Salvador Samu

Mais recentes

Imagem - Dupla é presa após confessar estrangulamento de sargento da PM da Bahia

Dupla é presa após confessar estrangulamento de sargento da PM da Bahia
Imagem - Idoso é preso por estuprar menina de 11 anos por dois dias dentro de casa

Idoso é preso por estuprar menina de 11 anos por dois dias dentro de casa
Imagem - Primeiro Festival Literário de Rio de Contas acontece em novembro; veja atrações

Primeiro Festival Literário de Rio de Contas acontece em novembro; veja atrações

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada