Samu pode ser acionado por WhatsApp em Salvador; entenda

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou informação nesta semana

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:39

Samu Crédito: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador agora permite que usuários acionem as equipes via WhatsApp. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta semana.

Para acionar o órgão, é preciso ter acesso à internet. O número da central no WhatsApp é (71) 3143-5630. Durante o atendimento, o Samu encaminhará ao usuário um link que permite que o solicitante inicie uma conversa com a central de atendimento, via chamada online.

O número 192 continua sendo o principal canal de emergência. O WhatsApp surge como uma alternativa para quem tiver dificuldade de ligação. "É o novo Samu Mais Salvador, feito pra agilizar o atendimento e cuidar de você", publicou a SMS durante o anúncio.

O Samu 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica, através de ligações e agora WhastApp. Essas ligações chegam a uma central denominada “Central de Regulação Médica das Urgências”.

O atendimento começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. O serviço pode ser acessado gratuitamente, a partir de qualquer telefone, fixo ou móvel. A ligação é atendida por técnicos, que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao Médico Regulador, que presta orientações às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário.

Quando chamar o Samu?

Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios;

Em casos de Intoxicação exógena;

Em caso de queimaduras graves;

Na ocorrência de maus tratos;

Em trabalhos de parto onde haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em casos de tentativas de suicídio;

Em crises hipertensivas;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Em casos de afogamentos;

Em casos de choque elétrico;