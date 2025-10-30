Samu pode ser acionado por WhatsApp em Salvador; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:39
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador agora permite que usuários acionem as equipes via WhatsApp. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta semana.
Para acionar o órgão, é preciso ter acesso à internet. O número da central no WhatsApp é (71) 3143-5630. Durante o atendimento, o Samu encaminhará ao usuário um link que permite que o solicitante inicie uma conversa com a central de atendimento, via chamada online.
Samu
O número 192 continua sendo o principal canal de emergência. O WhatsApp surge como uma alternativa para quem tiver dificuldade de ligação. "É o novo Samu Mais Salvador, feito pra agilizar o atendimento e cuidar de você", publicou a SMS durante o anúncio.
O Samu 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica, através de ligações e agora WhastApp. Essas ligações chegam a uma central denominada “Central de Regulação Médica das Urgências”.
O atendimento começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. O serviço pode ser acessado gratuitamente, a partir de qualquer telefone, fixo ou móvel. A ligação é atendida por técnicos, que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao Médico Regulador, que presta orientações às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário.
Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios;
Em casos de Intoxicação exógena;
Em caso de queimaduras graves;
Na ocorrência de maus tratos;
Em trabalhos de parto onde haja risco de morte da mãe ou do feto;
Em casos de tentativas de suicídio;
Em crises hipertensivas;
Quando houver acidentes/traumas com vítimas;
Em casos de afogamentos;
Em casos de choque elétrico;
Em acidentes com produtos perigosos.