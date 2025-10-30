Acesse sua conta
CEPs de bairros de Salvador são alterados; saiba quais

Correios anunciaram alterações nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08:29

Fazenda Grande do Retiro: a maioria dos mortos ocorreu em confrontos policiais
Fazenda Grande do Retiro Crédito: Arisso Marinho/CORREIO

A cidade de Salvador passou por uma atualização na numeração de CEPs por conta da criação do bairro Bom Juá na capital baiana. Agora, alguns logradouros e trechos dos bairros Fazenda Grande do Retiro e São Caetano foram repassados para o novo bairro, o que causou as alterações. 

O novo bairro foi contemplado com novas faixas de CEP (40388-000 a 40388-999), com mudança do código de endereço postal de residências e pontos comerciais. As informações foram anunciadas pelos Correios.

Foi realizada também a alteração de CEP de logradouros do bairro da Liberdade. Além disso, parte dos logradouros do bairro Nordeste de Amaralina foram movimentados para Santa Cruz.

Correios mudam CEPs dos bairros abaixo:

São Caetano por Foto: Embasa/Divulgação
Rua Melo Moraes Filho, na Fazenda Grande do Retiro por Arisson Marinho/CORREIO
Liberdade por Nara Gentil/CORREIO
Nordeste de Amaralina  por Paula Fróes
1 de 4
São Caetano por Foto: Embasa/Divulgação

Segundo os Correios, a nova codificação facilitará a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O CEP é também usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente com os dados novos, por logradouro.

A consulta ao CEP atualizado já está disponível na página dos Correios e também nas agências de Salvador. Como a alteração do DNE resultou em mudança de bairro e de logradouros, é importante a população estar atenta ao seu endereço atual.

Tags:

Salvador Correios Cep

