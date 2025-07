'SENTIMENTO DE REALIZAÇÃO'

Seu Jorge recebe título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal

Honraria foi concedida durante sessão realizada na manhã desta sexta

Gilberto Barbosa

Publicado em 25 de julho de 2025 às 13:09

Seu Jorge se emocionou ao receber a honraria Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O cantor Seu Jorge recebeu o Título de Cidadão Soteropolitano pela Câmara Municipal de Salvador. A cerimônia aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (23), durante sessão especial do legislativo da capital. >

"Eu estou muito feliz, me faltam palavras profundas para descrever algo mais profundo, que é o meu sentimento de realização. Nós pretos nos encontramos muitas vezes na dor, mas desta vez estamos nos encontrando na realização. Muito obrigado a Bahia, a Salvador, ao povo preto e ao povo brasileiro", disse o artista ao chegar no plenário.>

Seu Jorge recebeu o título da vereadora Cris Correia (PSDB), que propôs a cessão da honraria. "Seu Jorge tem uma conexão grande com a Bahia e esse título, além de tudo, faz uma justiça social. Estamos falando de uma cidade que é a mais negra fora da África e de um artista que pautou toda a sua caminhada dando esse grito e sendo essa voz de resistência, de luta e de liberdade com seu jeito, seu swing e sua musicalidade", falou a parlamentar.>

Seu Jorge durante a sessão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Sessão especial

A cerimônia contou com a presença de amigos do artista, como os músicos Magary Lord e Pierre Onassis. Na abertura da sessão, os presentes prestaram um minuto de silêncio em homenagem a cantora Preta Gil, falecida no último domingo (25). Em seguida, Seu Jorge recebeu o título de cidadão soteropolitano. Emocionado, ele falou para os presentes no Plenário Cosme de Farias e lembrou da sua relação e dos lugares que formaram suas raízes na cidade. >

“A Bahia me dá espaço, me dá traço, me traz poesia e faz com que todo dia, independente de onde eu esteja, eu queira estar aqui. Seja na Federação, minha comunidade que eu adotei; no meu Terreiro do Bogum; no Pelourinho, que eu amo andar; na Concha Acústica, que eu adoro cantar ou no Rio Vermelho, que eu sempre como um acarajé. Muito obrigado por tudo, agora eu sou baiano", falou sob aplausos.>

Após o discurso, Seu Jorge recebeu dois presentes: um livro com a história da casa legislativa, entregue por Cris Correia e um colar de contas de Oxóssi, das mãos da yalorixá do Terreiro Olé Axé Obá Logan, Mãe Jacira de Iansã. >

“De alguma forma, eu persegui isso durante a minha vida. Eu já me sentia parte daqui, sempre fui muito bem recebido pelo público e pelos amigos que fiz durante todos esses anos. Salvador é a cidade mais preta do país e é muito difícil encontrar lugares onde você encontra semelhantes e a maior parte do povo se pareça com você. É um momento maravilhoso e que eu nunca mais vou esquecer. Me sinto realizado”, disse o artista após a sessão.>

“Seu Jorge representa uma terra de quase 80% de população negra. Tê-lo como representante é motivo de pertencimento e estabelece uma conexão de verdade. Ele é exemplo para muitas pessoas e para a comunidade preta. Como artista, eu sinto honrado e representado por ele. Então faz jus essa homenagem, quee conecta mais a cultura e a relação da Bahia com o mundo e com todos”, exaltou o cantor Pierre Onassis. >

Seu Jorge recebe o título de Cidadão Soteropolitano após lançar o álbum “Baile à la Baiana”, em fevereiro deste ano. Feito em parceria com os baianos Magary Lord, Pierre Onassis e Peu Meurray, o disco mistura as sonoridades carioca e baiana, apresentando uma nova faceta do cantor, que prevê novas edições no futuro. >