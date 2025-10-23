Sistema Ferry-Boat volta a operar normalmente após fortes chuvas em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:31
A Capitania dos Portos da Bahia autorizou a retomada da normalidade da operação do Sistema Ferry-Boat na Baía de Todos os Santos. A liberação leva em consideração as atuais condições do mar observadas na região. O sistema estava operando com suspensão parcial das embarcações depois que a água do mar invadiu o convés de veículos da embarcação Maria Bethânia, quase arrastando motocicletas.
Com a liberação, o transporte de veículos volta a ocorrer normalmente, segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa que opera o sistema. Ainda assim, a Capitania recomenda que os passageiros permaneçam sentados em conveses fechados e que sejam evitadas viagens com veículos de grande porte até que as condições de mar estejam completamente estabilizadas.
Sistema Ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos
Por isso, o embarque de veículos pesados ainda segue sem previsão de liberação. A medida segue as orientações de segurança da navegação e da salvaguarda da vida humana no mar. "A Internacional Travessias seguirá monitorando as condições meteoceanográficas e manterá o público informado sobre qualquer nova atualização", diz a empresa.
Na tarde de segunda-feira (20), a água do mar invadiu o convés de veículos do ferry-boat Maria Bethânia, quase arrastando motocicletas durante a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Vídeos mostram a apreensão dos passageiros com a inundação e momentos em que muitos buscam vestir coletes salva-vidas.
Sobre o episódio, a Internacional Travessias Salvador – responsável pelas embarcações – distribuiu nota informando que “o registro exibe o momento em que uma onda de forte intensidade, potencializada pela ação dos ventos, lançou um volume considerável de água sobre o convés de veículos”.