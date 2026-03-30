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Sob alerta, Salvador é a cidade onde mais choveu nas últimas 24h no Brasil

Capital está sob aviso de perigo potencial para acumulado de chuva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:33

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador foi a cidade onde mais choveu no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação da capital baiana registrou 52,8 mm de chuva. Na sequência aparecem Rio Branco (45,4 mm), Bragança (44,4 mm) e Manaus (41,2 mm). 

O órgão mantém um aviso de perigo potencial para acumulado de chuva em Salvador e diversas regiões do Nordeste e Sudeste. O alerta é válido nesta segunda-feira (30), até 23h59. De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.

O aviso atinge regiões como:

Metropolitana de Salvador

Centro Norte e Centro Sul Baiano

Sul da Bahia

Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Áreas do Espírito Santo

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Veja o ranking das cidades com mais chuva (últimas 24h)

Salvador (BA) – 52,8 mm

Rio Branco (AC) – 45,4 mm

Bragança (PA) – 44,4 mm

Manaus (AM) – 41,2 mm

Zé Doca (MA) – 39,4 mm

Maceió (AL) – 39,2 mm

Maceió – Aeroporto (AL) – 38,0 mm

Turiaçu (MA) – 37,4 mm

Humaitá (AM) – 33,0 mm

Mina do Palito (PA) – 29,2 mm

Tags:

Chuva

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