Sob alerta, Salvador é a cidade onde mais choveu nas últimas 24h no Brasil

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Esther Morais
Publicado em 30 de março de 2026 às 10:33
Salvador foi a cidade onde mais choveu no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação da capital baiana registrou 52,8 mm de chuva. Na sequência aparecem Rio Branco (45,4 mm), Bragança (44,4 mm) e Manaus (41,2 mm).
O órgão mantém um aviso de perigo potencial para acumulado de chuva em Salvador e diversas regiões do Nordeste e Sudeste. O alerta é válido nesta segunda-feira (30), até 23h59. De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.
O aviso atinge regiões como:
Metropolitana de Salvador
Centro Norte e Centro Sul Baiano
Sul da Bahia
Vale do Jequitinhonha e Mucuri
Áreas do Espírito Santo
O que fazer durante o temporal?
Salvador (BA) – 52,8 mm
Rio Branco (AC) – 45,4 mm
Bragança (PA) – 44,4 mm
Manaus (AM) – 41,2 mm
Zé Doca (MA) – 39,4 mm
Maceió (AL) – 39,2 mm
Maceió – Aeroporto (AL) – 38,0 mm
Turiaçu (MA) – 37,4 mm
Humaitá (AM) – 33,0 mm
Mina do Palito (PA) – 29,2 mm