PANCADAS DE CHUVA

Sob alerta, Salvador é a cidade onde mais choveu nas últimas 24h no Brasil

Capital está sob aviso de perigo potencial para acumulado de chuva

Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:33

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador foi a cidade onde mais choveu no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação da capital baiana registrou 52,8 mm de chuva. Na sequência aparecem Rio Branco (45,4 mm), Bragança (44,4 mm) e Manaus (41,2 mm).

O órgão mantém um aviso de perigo potencial para acumulado de chuva em Salvador e diversas regiões do Nordeste e Sudeste. O alerta é válido nesta segunda-feira (30), até 23h59. De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.

O aviso atinge regiões como:

Metropolitana de Salvador

Centro Norte e Centro Sul Baiano

Sul da Bahia

Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Áreas do Espírito Santo

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Veja o ranking das cidades com mais chuva (últimas 24h)

Salvador (BA) – 52,8 mm

Rio Branco (AC) – 45,4 mm

Bragança (PA) – 44,4 mm

Manaus (AM) – 41,2 mm

Zé Doca (MA) – 39,4 mm

Maceió (AL) – 39,2 mm

Maceió – Aeroporto (AL) – 38,0 mm

Turiaçu (MA) – 37,4 mm

Humaitá (AM) – 33,0 mm