CULTURA

'Trilogia Vida': montagens de dança ocupam praças e teatros de Salvador a partir desta quarta (25)

Projeto segue com apresentações até o dia 12 de abril; confira a programação completa

Monique Lobo

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:10

Palafitas Crédito: Acervo Jorge Silva Cia de Dança/Divulgação

Praças e teatros de Salvador vão ser ocupados pela “Trilogia Vida”, da Jorge Silva Cia de Dança, desta quarta-feira (25) até o dia 12 de abril. Serão apresentadas as obras “Acúmulo de Desejos” (2002), “Em Breve, Espaço Curto de Tempo” (2004) e “Palafitas” (2005).

As remontagens irão ocupar espaços públicos com suas instalações performativas: a Arena da Pronaica, em Cajazeiras X, a Praça da Revolução, em Periperi, e a Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, além do Espaço Xisto, nos Barris. As apresentações trazem um elenco formado por bailarinos das primeiras montagens e uma nova geração de dançarinos, vindo principalmente da periferia de Salvador.

Veja as montagens da Trilogia Vida 1 de 3

A programação ainda conta com o lançamento da segunda edição do livro “Eu matei minha mãe, tantas vezes que não conseguiria contar todas as versões”, obra escrita pelo coreógrafo e diretor Jorge Silva. A publicação reúne memórias e conflitos vivenciados por ele e sua mãe, temáticas que atravessam os espetáculos. O evento acontece no dia 8 de abril, no Espaço Xisto Bahia, com distribuição gratuita de exemplares em escolas e centros culturais parceiros. O livro também vai estar disponível para venda no valor de R$50.

Na Trilogia Vida todas as sessões contam com tradução em Libras, algumas com audiodescrição e um rede social com materiais digitais acessíveis, além de capacitação interna da equipe. O projeto contará ainda com maquetes cenográficas, para experiência tátil, voltada ao público com limitação visual.

Atividade Formativa

Além das apresentações das obras e do lançamento do livro, o projeto realiza a oficina Corpo Difusor, ministrada pelo coreógrafo e diretor Jorge Silva, em Cajazeiras, neste sábado (28) e domingo (29), das 9h às 10h30; no Espaço Xisto Bahia, dias 2, 7 e 10 de abril, das 9h às 10h30; e no bairro de Periperi, nos dias 11 e 12 de abril, também das 9h às 10h30. Com inscrições presenciais, as oficinas são voltadas a artistas da dança, performance, estudantes e pessoas interessadas em processos criativos corporais.

Confira a programação

Acúmulos de Desejos

Quarta-feira (25) e dia 8 de abril, às 20h, no Espaço Xisto Bahia

Em Breve, Espaço Curto de Tempo

Quinta-feira (26), às 20h, no Espaço Xisto Bahia

Sábado (28), às 16h, e domingo (29), às 10h e às 16h, na Arena da Pronaica

Dias 9 e 10 de abril, às 20h, na Praça da Cruz Caída

Palafitas

Sexta (27), às 20h, no Espaço Xisto Bahia

Dia 11 de abril, às 16h, e dia 12 de abril, às 10h e às 16h, na Praça da Revolução

Lançamento do livro