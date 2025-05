FILMES

UCI Orient inaugura duas salas VIP de cinema em shopping de Salvador

Locais contam com poltronas reclináveis eletronicamente e mesas individuais

As novas salas são equipadas com poltronas chaise longue de couro, reclináveis eletronicamente, e contam com mesas individuais. O espaço também possui uma bilheteria dedicada para os clientes DE LUX e cardápio gourmet, incluindo pipoca de chocolate exclusiva, aperitivos, sobremesas e bebidas. Os pedidos são feitos com praticidade e podem ser entregues diretamente nas poltronas, proporcionando ainda mais conveniência.>