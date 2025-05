PROMOÇÃO

Claro fecha parceria com cinema e oferece ingressos com 50% de desconto

Acordo garante entradas com metade do preço em todas as salas da rede para clientes da operadora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2025 às 15:27

Cinema Crédito: Divulgação

Você já está sabendo? Clientes Claro agora têm um novo motivo para ir ao cinema. A operadora firmou uma parceria com a rede de cinemas Cinépolis, anunciada na última quarta-feira (21), que oferece até 50% de desconto em ingressos para usuários com planos móveis pós-pagos e residenciais. >

O benefício vale para todas as mais de 400 salas Cinépolis no Brasil, incluindo sessões em finais de semana e feriados. Além disso, o acordo também contempla o naming rights de uma sala no Cinépolis do shopping JK Iguatemi, em São Paulo, que agora passa a se chamar "Sala Claro".>

A quantidade de ingressos com desconto varia conforme o plano contratado. Clientes Claro Multi poderão comprar até quatro entradas com 50% de desconto por mês. Já quem possui apenas um serviço, seja móvel ou residencial (como Claro Pós, Controle Tradicional, Flex ou banda larga), terá direito a até duas entradas mensais com o desconto.>

Outra vantagem é que membros do Claro Clube podem usar os pontos acumulados para resgatar ingressos pelo app Minha Claro. As entradas promocionais estarão disponíveis no site da Cinépolis, no ingresso.com (site e app) e nas bilheterias físicas da rede.>