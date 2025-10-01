Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:56
Na expectativa para retornar aos palcos após um hiato de 16 anos, o ator Wagner Moura participou, nesta terça-feira (30), de um ensaio aberto do espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”. A estreia mundial da peça acontece em Salvador, terra natal do artista, onde fica em cartaz entre os dias 3 e 12 de outubro, no Trapiche Barnabé. Os ingressos estão esgotados para todas as sessões.
Inspirada no clássico “Um Inimigo do Povo”, de Henrik Ibsen, a montagem apresenta um texto original, escrito por Lucas Paraizo em parceria com a diretora Christiane Jatahy. Na trama, o personagem Thomas Stockmann (vivido por Moura) denuncia a contaminação da água de um balneário e acaba enfrentando um julgamento público para provar que não é um inimigo da população. Além de Wagner Moura, o elenco conta com Danilo Grangheia, Júlia Bernart e os baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores.
Wagner Moura ensaia peça