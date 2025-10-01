Acesse sua conta
Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos

Os ingressos estão esgotados para todas as sessões

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:56

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Reprodução

Na expectativa para retornar aos palcos após um hiato de 16 anos, o ator Wagner Moura participou, nesta terça-feira (30), de um ensaio aberto do espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”. A estreia mundial da peça acontece em Salvador, terra natal do artista, onde fica em cartaz entre os dias 3 e 12 de outubro, no Trapiche Barnabé. Os ingressos estão esgotados para todas as sessões.

Inspirada no clássico “Um Inimigo do Povo”, de Henrik Ibsen, a montagem apresenta um texto original, escrito por Lucas Paraizo em parceria com a diretora Christiane Jatahy. Na trama, o personagem Thomas Stockmann (vivido por Moura) denuncia a contaminação da água de um balneário e acaba enfrentando um julgamento público para provar que não é um inimigo da população. Além de Wagner Moura, o elenco conta com Danilo Grangheia, Júlia Bernart e os baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores.

Wagner Moura ensaia peça

Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução
1 de 5
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução

