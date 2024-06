SERRINHA

Bruno canta ao lado de cartaz de Marrone em São João na Bahia

O cantor Bruno, em homenagem ao parceiro Marrone, se apresentou no São João de Serrinha ao lado de um cartaz com a foto da sua dupla. O momento foi compartilhado pelo perfil da dupla nas redes sociais.

"Você não pôde estar presente, mas demos um jeito de você estar no show. Saudades de você, companheiro", diz a legenda. Bruno se apresentou no sábado (22), sem o parceiro que está temporariamente afastado dos palcos devido um problema de saúde.

Marrone foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos. Diante da gravidade do quadro, o cantor foi internado e operado no Hospital de Olhos. De acordo com o comunicado divulgado pela dupla, o artista passa bem. Ele será submetido a uma nova avaliação no fim da próxima semana.