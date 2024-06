CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Celebração de São João Batista reúne devotos na capital baiana

Padroeiro receberá homenagens na próxima segunda-feira (24)

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 11:34

São João Batista Crédito: Shutterstock

Santo que dá nome às festividades juninas, São João Batista é, para a Igreja Católica, um dos profetas da antiguidade, conhecido por realizar batismos no Rio Jordão. A celebração do nascimento do padroeiro, que reúne devotos por todo Brasil, teve início com o novenário, realizado entre os dias 15 e 23 de junho, e se encerrará com homenagens na segunda-feira (24).

Em Salvador, a Paróquia São João Batista celebra o santo com o tema “Com São João Batista, unidos na oração”. No dia 24, serão celebradas missas às 10h (pelos devotos), sob a presidência do bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão; às 16h (pelos enfermos); e às 19h, sendo esta a Celebração Eucarística Solene, encerrando os festejos.

Além disso, como gesto concreto, a comunidade paroquial está arrecadando copo descartável, detergente, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, sabonete líquido e pedra sanitária.

São João Batista

Além de ter registrado na história o próprio nome, foi a partir de São João Batista que surgiu o costume junino de acender fogueiras para os santos celebrados nesta época do ano. Segundo as escrituras bíblicas, o santo é filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, e teve o nascimento anunciado com uma fogueira.

João Batista, nome que significa “Deus é propício”, é considerado o precursor de Jesus. O santo pregava um batismo de penitência e batizou muitos judeus, inclusive Jesus, no Rio Jordão. Daí a origem de ser chamado Batista, porque batizava com água.

A mando do Rei Herodes, João foi aprisionado e levado para a fortaleza de Macaeros, onde foi mantido por dez meses. O motivo deste aprisionamento apontava para a liderança de uma revolução. Herodíades, por intermédio da filha Salomé, conseguiu que Herodes matasse João Batista e entregasse a sua cabeça numa bandeja.

São João Batista é o único santo que tem o nascimento (24 de junho) e o martírio (29 de agosto) celebrados pelos cristãos.