Cia-Aeroporto, Parafuso e Pojuca serão as vias da BA-093 com maior circulação durante São João

Cerca de 300 mil veículos devem passar pela região nos próximos dias

Publicado em 19 de junho de 2024 às 11:25

Fiscalização nas estradas Crédito: Divulgação

Uma das principais rotas utilizadas pelos viajantes que vão curtir a época de São João no interior da Bahia é a do Sistema BA-093, composto por sete rodovias que integram diversos municípios no interior baiano. A previsão para o tráfego de São João neste ano é de movimento intenso entre sexta (21) e segunda (24), com presença de em torno de 300 mil veículos no sistem. A maior circulação deve acontecer nas vias Cia-Aeroporto, Parafuso e Pojuca, na tarde de sexta e nos dias do fim de semana.

Para quem vai curtir o forró em outra cidade, a melhor alternativa é sair na quinta ou manhã de sexta, quando as rotas estarão mais tranquilas. Em todo o BA-093, a Concessionária Bahia Norte, que administra a região, oferecerá monitoramento 24h, com atendimento de guinchos para reboque, ambulâncias e carros-pipa a qualquer momento.

Para acessar os serviços, basta ligar para o número 0800 600 0093, disponibilizado pela empresa. Uma maneira de agilizar a passagem pelas rodovias é adquirir os QR Codes que realizam o pagamento automático nas paradas de pedágio, muito presentes em estradas longas. Assim, os motoristas evitam o tempo gasto no momento de pagar a cobrança, atravessando diretamente pelas pistas automáticas.

Para os motoristas que decidirem pagar manualmente, a Bahia Norte aumentou o número de cabines de atendimento no sistema, que receberão o valor da passagem em dinheiro ou cartão. O método de pagamento por aproximação é recomendado, poupando tempo mesmo nas pistas regulares.

A área BA-093 atende as cidades de Mata de São João, Pojuca, Dias D Ávila, Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias e Salvador. Além disso, entre a BR-526 (Cia-Aeroporto) e a BR-342, as rodovias da Bahia Norte conectam Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Ibicuí e Santo Antônio de Jesus, enquanto a Via Metropolitana conecta capital e Litoral Norte.