SANTO CASAMENTEIRO

Com exposições e vila gastronômica, prefeitura inicia festejos de Santo Antônio neste sábado (1º)

Festa terá vila gastronômica com barracas e food trucks

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 11:05

Festejos de Santo Antônio Crédito: Jefferson Peixoto/ Arquivo Secom

A prefeitura de Salvador inicia neste sábado (1º) os festejos de Santo Antônio, integrados às comemorações juninas no Centro Histórico. Este ano, a celebração ganha destaque adicional devido aos 430 anos da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, a primeira igreja dedicada ao santo casamenteiro no Brasil.

A festa começa oficialmente a partir das 19h30 com a programação da Paróquia, localizada no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, juntamente com a abertura da vila gastronômica no adro da igreja, onde barracas e food trucks oferecerão uma variedade de comidas e bebidas aos soteropolitanos e turistas. Além disso, também será inaugurado no local o Bazar da Paróquia.

Também a partir do primeiro dia – se estendendo até 15 deste mês – ocorrerá a 9ª edição do projeto Antônios no M.E. Ateliê da Fotografia, localizado na Ladeira do Boqueirão. A exposição, que já estreou internacionalmente no Porto, em Portugal, destaca obras que homenageiam Santo Antônio e estará aberta ao público de sexta a domingo, sempre das 16h às 19h.

“Esse projeto já existia antes do ateliê, minha relação com Santo Antônio vem da infância. Uma vez chegando ao Santo Antônio Além do Carmo, bairro que toma o nome do santo emprestado, nosso compromisso e responsabilidade cresceu, se fazendo necessário dar mais atenção e espaço na sua construção. A partir de então o projeto se tornou calendarizado, sendo hoje uma tradição para o bairro e a cidade”, explicou o fotógrafo e curador das obras Mário Edson.

Nos dias 11, 12 e 13 de junho, o artista Rodrigo Guedes irá abrir sua casa, na Rua Direita do Santo Antônio, para o tradicional oratório em homenagem ao santo. O tema deste ano é “Santo Antônio, a Bahia te Festeja com Alegria”. As celebrações incluem uma procissão com início às 19h do dia 11, precedida pela apresentação do Coral do Mosteiro de São Bento.

A programação musical conta com shows de forró pé de serra, que começam no dia 8 no Adro da Igreja do Santo Antônio e continuam em diversos pontos do Centro Histórico, como o Coreto Musical Santo Antônio e a Estação de Forró São João, no Largo do Cruzeiro do São Francisco.

No dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio, a igreja receberá a missa de consagração do novo altar, a partir das 6h, com a presença do Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil. Após a missa, haverá uma procissão pelos bairros de Santo Antônio e Barbalho, seguida da Trezena Campal.

Além das exposições e quermesses, os festejos incluem uma feira de artesanato e gastronomia durante todos os dias.