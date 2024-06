FORRÓ E POP

Com turnê junina, maratona de Xand Avião na Bahia começa nesta quinta-feira (20)

Dos 33 shows do artista pelo Brasil, dez deles são na Bahia

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de junho de 2024 às 16:12

Xand Avião Crédito: Divulgação

O cantor Xand Avião está em uma verdadeira maratona de trabalho nesse período junino. Dos 33 shows do artista pelo Brasil, dez deles são na Bahia. Se destacando desde o início da turnê “Forró é Pop”, o forrozeiro faz sua primeira apresentação baiana nesta quinta-feira (20), em Santo Antônio de Jesus e Conceição do Jacuípe. Na capital baiana, os fãs poderão conferir o show exclusivo no dia 30 de junho, na terceira temporada dos shows juninos no Parque de Exposições.

No repertório escolhido para o período, o artista procura contar em versos e acordes a sua história com a música. A maratona junina de Xand durará 30 dias, serão 33 shows, 11 estados, 30 cidades e mais de 51 horas de festa. Além de seguir na estrada durante todo o mês com a sua banda de forró, Xand ainda faz a produção da Vybbe, sua empresa de gerenciamento artístico.

Para quem vai curtir os show de Xand Avião pode esperar uma lista musical repleta de referências do forró e da música que fizeram parte da vida de muitos baianos. No repertório terá Luiz Gonzaga, Flávio José, Cavalo de Pau, Noda de Caju, Mastruz com Leite, Mel com Terra, dentre muitas outras.

O artista possui 22 anos de carreira, mais de cinco milhões de cópias e oito CDs, além de cinco DVDs, 17 milhões de seguidores nas redes sociais e 7 milhões de ouvintes mensais.