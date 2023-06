Como Amargosa se transformou em um dos destinos mais cobiçados do São João?

Descubra como Amargosa, uma cidade pitoresca do Vale do Jiquiriçá, se transformou em um dos destinos mais cobiçados durante o período junino na Bahia. O que antes eram ruas adornadas pelas famílias, com fogueiras e jogos, hoje se tornou o palco de um São João grandioso.



Amargosa recebe aproximadamente 100 mil pessoas durante os seis dias de festa. Esse evento movimenta intensamente a cidade e atrai turistas de todas as partes.



Conheça mais no vídeo completo. Acesse o Guia Junino no site correio24horas.com.br/saojoao.