Por que comemos milho no São João?

Mungunzá, pamonha, bolo de fubá, amendoim cozido, torrado e outras variações mais. Convenhamos, todo amante de São João é amante da comida de São João. Agora você já se perguntou o porquê de alguns ingredientes serem tão presentes na produção de comidas típicas, como o milho e o amendoim? No vídeo, a repórter Christina Mariani (@christinamarianii) conta dois porquês. Um estaria relacionado à coincidência com o tempo de colheita, outro à devoção aos santos. Confira.

