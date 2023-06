Conheça Joyce França, a voz potente do forró nascida em Santo Antônio de Jesus

A voz potente que você ouve nesse vídeo é da forrozeira baiana Joyce França (@joycefrancaoficial). Natural de Santo Antônio de Jesus, Joyce França leva consigo as raízes e a essência da cultura nordestina em sua música. Combinando seu estilo autêntico ao forró das antigas, a artista tem diversos singles disponíveis em plataformas de streaming, incluindo seu mais recente lançamento: a música "Só Quero Um Chamego". Se você procura uma forró pra dançar juntinho nesse São João, não deixe de conferir o talento de Joyce França.

Esse vídeo integra o quadro Sobe o Som, com curadoria de Eduardo Bastos (@eduardo.eduardq), que pelo terceiro ano consecutivo abre espaço para divulgar forrozeiros da Bahia.

