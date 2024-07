TURNÊ

Em Salvador, Xand Avião fala sobre futuro da carreira: 'Migrando para o forró raiz'

Para o período junino, o artista tem contado em versos e acordes a sua história com a música. Uma das novidades é a retomada do uso de metais em sua banda. O repertório tem sido predominantemente de forró, com canções de nomes como Luiz Gonzaga, Flávio José, Cavalo de Pau, Mastruz com Leite e Aviões do Forró, banda que o projetou para o Brasil