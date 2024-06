PRESENTE DE MILHÕES

Xand Avião surpreende Nattan com relógio avaliado em R$ 1,8 milhão de presente

Ex-vocalista da Aviões do Forró fez uma aparição inesperada no show do amigo e revelou o valor do objeto

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de junho de 2024 às 21:54

Xand Avião surpreendeu o cantor Nattan com um presente extravagante: um relógio avaliado em R$ 1,8 milhão Crédito: Reprodução

Durante uma apresentação em Campina Grande, na Paraíba, na madrugada da última segunda-feira (24), Xand Avião surpreendeu o cantor Nattan com um presente extravagante: um relógio avaliado em R$ 1,8 milhão. O ex-vocalista da Aviões do Forró fez uma aparição inesperada no show do amigo e revelou o valor do objeto.

Em resposta à generosidade, Nattan questionou a plateia se deveria aceitar, destacando a importância de Xand em sua carreira. “Ele já me deu muita coisa, experiência, oportunidade. Acho que é injusto eu aceitar o relógio”, disse o artista cearense, no palco do Festa Soul João.

No entanto, Nattan acabou aceitando o presente e expressou sua gratidão carregando a voz de “Quantas Bocas” nos braços.