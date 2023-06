“Eu vou usar um vestido, com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha!”; entenda as roupas juninas

“Eu vou usar um vestido, com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha!” Não há dúvidas, esta é a descrição atemporal de um bom look junino, né @carlabetriz9 ?!? E a blusa, certamente, será xadrez. Mas de onde vem a tradição de usar quadriculado nas festas de São João?



No vídeo, a repórter Christina Mariani (@christinamarianii) explica a origem do tecido, que antecede sua incorporação às tradições juninas.