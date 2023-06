São João mesmo tem que ter forró pé de serra

O colunista Osmar 'Marrom' Martins (@marromtvoficial) inaugura a edição junina do Baú do Marrom defendendo que 'São João mesmo tem que ser forró pé de serra'. Vestido a caráter, Marrom revela que vai curtir o ritmo e a malemolência do forró no interior. É para se deliciar com bastante comida típica, beber (com moderação) licor, só não pode soltar balão! E até o dia 30 de junho, tudo do melhor São João no Brasil você vê aqui no #correio24horas.