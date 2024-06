VIVA!

Mais de 65 mil pessoas já visitaram festejos no Parque de Exposições

Os três dias de festejos de Santo Antônio, celebrados de quinta-feira (13) até a madrugada deste domingo (16), no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador receberam mais de 65 mil pessoas. A contagem de público foi realizada pela Secretaria da Segurança Pública, através do Sistema de Reconhecimento Facial.

“As Forças da Segurança Pública, com o suporte da tecnologia, garantiram três dias de festa sem crime grave e com baixas ocorrências. Seguiremos trabalhando com o monitoramento para que as pessoas curtam de boa e na paz ”, detalhou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.