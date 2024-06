BAHIA

Na semana do São João, PRF já registrou mais de mil infrações de excesso de velocidade

BR-324 lidera o ranking

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 09:53

Flagrante de excesso de velocidade Crédito: Divulgação/PRF

O período do São João é a época de maior fluxo de veículos nas principais rodovias baianas em direção aos polos de festejos juninos. Por isso, desde o início de junho, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as ‘blitzes’ em todas as regiões do estado.

De acordo com a PRF, entre segunda-feira (17) e quarta-feira (19), foram registradas 1.144 imagens de veículos com velocidade incompatível, capturadas através do uso de radares portáteis posicionados estrategicamente em pontos identificados como críticos.

Os números são alarmantes, principalmente, os números registrados na BR-324 que correspondeu a quase 65% dos flagrantes totalizados durante esses três dias. No trecho de Amélia Rodrigues (Km 520 a Km 540 da BR 324) foram capturadas 738 flagrantes (imagens) de veículos transitando em velocidades superiores ao permitido.

O comportamento imprudente é um dos principais relacionados a sinistros de trânsito, causando ou potencializando os sinistros, gerando sobrecarga no sistema público de saúde, prejuízos econômicos e, o pior, deixando mortos e feridos.