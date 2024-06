SUCESSO JUNINO

Saiba quem é Jeanne Lima, vencedora do Troféu Correio Folia Junina 2024

Cantora convive com a música desde que nasceu e conquistou o prêmio com a música 'Amar em Off'

Raquel Brito

Publicado em 29 de junho de 2024 às 05:20

Jeanne Lima Crédito: divulgação

Com sua voz potente, ela recria clássicos da música brasileira e lança hits autorais nos quais fala de amor e coração partido. Jeanne Lima, solista e ex-vocalista do Limão com Mel, estava destinada para música: cresceu vendo o pai tocar violão, o avô tocar trompete e a mãe e a avó cantarem lindamente. Nesta sexta-feira (28), Jeanne conquistou a terceira edição do Troféu Correio Folia Junina, enquete do CORREIO* que premia a música do São João, com a canção ‘Amar em Off’.

Foi aos 18 anos que ela decidiu que queria cantar profissionalmente, quando participou de um evento em Maceió, sua cidade natal. Esperto, um locutor ouviu o canto de Jeanne e logo a convidou para fazer um jingle para a Rádio Gazeta, uma das maiores da cidade.

O jingle fez com que a voz da cantora chegasse ao dono de uma banda da região, que agendou shows para ela em trios e barzinhos pela cidade. Em 2001, seu irmão, que se mudou para a Bahia para cantar em uma banda, soube por meio de Xanddy Harmonia que havia uma vaga na banda de xote ‘Chave de Cadeia’. Não pensou duas vezes antes de indicar Jeanne, que prontamente fez as malas para Salvador.

Esse era só o início da carreira em bandas de forró. Depois da Chave de Cadeia, Jeanne integrou a também baiana ‘Filomena Bagaceira’ e outra banda no Rio Grande do Norte. Mas sua carreira decolaria mesmo com a proposta seguinte: a banda Limão com Mel, em que estreou em 2008 e ficou por dois anos.

Por aqui ficou. E gostou: hoje, se diz “alabaiana”, uma mistura de Alagoas e Bahia, seus dois lares. “Estou na Bahia há 23 anos, casei com um baiano, tive filhos e construí minha família aqui. Meu sangue é alagoano e meu coração baiano, esse estado me acolheu com muito aconchego”, conta.

Daqui para frente, o objetivo de Jeanne é continuar a tomar a frente enquanto figura feminina no mundo do forró. É um trabalho “de formiguinha”, como ela mesma descreve, mas também é coletivo.

“Tudo é resultado de um trabalho em equipe e do reconhecimento do público. É um crescimento gradativo e a caminhada não é fácil. Tenho a ajuda de grandes compositores, que são tudo, são quem imagina a canção. Eles são essenciais na vida do artista”, diz.

Amar em Off, música que garantiu a ela o título do Troféu Correio Folia Junina deste ano com mais de 68 mil votos, foi lançada há apenas um mês, mas já está decorada pelo público das cidades onde tocou durante o São João.

Ano passado, a vitória do Troféu Correio Folia Junina foi de Del Feliz, com a canção 'Meu Dengo'. Já em 2022 a escolhida pelos leitores foi 'Dengo Meu', hit de Juliette em parceria com Claudia Leitte e Lucy Alves.

