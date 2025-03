PÓS-CARNAVAL

Saiba quando a rouquidão é por uso excessivo da voz ou provocada por vírus

Especialista elenca diferenças, sintomas e dicas para aliviar a condição

Após dias intensos de festa, com muita música, gritos e exposição a aglomerações, os foliões começam a sentir os efeitos do Carnaval no corpo – e na voz. A famosa “virose pós-Carnaval" tem como principais sintomas febre baixa, dor no corpo, obstrução nasal e também a rouquidão – um sinal de que as cordas vocais podem ter sido afetadas tanto pelo abuso vocal quanto por uma infecção viral.>