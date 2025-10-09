SAÚDE

Saiba como salvar a si mesmo ou outras pessoas em casos de engasgo

Artista plástico César Romero morreu nesta terça-feira (7) após se engasgar enquanto comia

O artista plástico César Romero morreu nesta terça-feira (7), aos 75 anos, após engasgar enquanto comia. Segundo nota da Polícia Civil, vizinhos relataram que Romero estava sendo alimentado por uma cuidadora quando se engasgou. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e tentou reanimá-lo, mas não obteve sucesso.

Em situações como essa, há técnicas que podem ser empregadas para se salvar, caso esteja engasgado sozinho, ou ajudar outras pessoas que estejam engasgadas. A cabo do Corpo de Bombeiros de Salvador Jéssica Fernanda da Silva explica que há dois tipos de engasgo: o parcial e o total.

“O parcial é quando a pessoa ainda consegue respirar, emitir sons, ou seja, ela tem a presença da tosse ainda bem forte, já o total é quando você não tem mais presença nenhuma de som, você consegue ver que a pessoa tem aquela tosse silenciosa, tem uma dificuldade maior de respirar”, diz.

O que fazer se estiver sozinho

Caso tenha engasgado sozinho, o primeiro passo é tentar manter a calma para preservar a tosse, que é um estímulo natural do corpo, para expelir o alimento entalado. O segundo passo, segundo Silva, é utilizar uma técnica de autodesengasgo presente em estudos. O metódo envolve o uso de uma cadeira, de preferência com a parte do apoio das costas mais alta.

A pessoa deve se apoiar nela, de forma que a parte logo abaixo das costelas, a boca do estômago, fique apoiada nas costas do móvel. Depois, deve-se colocar os dois braços no assento e projetar o corpo para frente. “Isso vai causar uma pressão, fazendo com que o diafragma auxilie com uma pressão para que o ar residual possa auxiliar a saída do que estiver obstruindo as vias aéreas”, explica.

Como ajudar pessoas engasgadas

Caso uma vítima tenha um engasgo total, o acompanhante pode fazer a combinação de duas manobras, que são os golpes dorsais com a manobra de desengasgo, que também é conhecida como manobra de Heimlich. A pessoa deve colocar o braço no ombro do engasgado entre as escápulas e o centro das costas e fazer cinco golpes dorsais com a palma da mão espalmada.

Se esses cinco golpes não foram suficientes, a pessoa deve separar os pés da vítima para manter uma posição de segurança, colocar os braços entre os braços do engasgado e fechar a mão em formato de punho, deixando o polegar por último. Com a pontinha do dedo mindinho, deve-se procurar a cicatriz umbilical e manter todos os dedos fechados, colados na parede abdominal.