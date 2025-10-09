Acesse sua conta
Coelba prorroga inscrições para curso gratuito no interior da Bahia; veja como se candidatar

Iniciativa oferece 54 vagas gratuitas em Seabra e Itaberaba

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:27

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba prorrogou por mais 30 dias as inscrições para as novas turmas da Escola de Eletricistas em Seabra e Itaberaba. Realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a iniciativa oferece 54 vagas gratuitas de capacitação profissional para atuar na rede de distribuição elétrica.

Em Seabra, na Chapada Diamantina, a turma será diurna e em Itaberaba, no centro norte, a turma será noturna. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Neoenergia.

Para concorrer, os candidatos precisam ter ensino médio completo (ou equivalente), idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). As aulas serão realizadas nos turnos diurno e noturno, com carga horária entre 540 e 800 horas.

Ao final da formação, os alunos receberão certificação profissional e passam a integrar o banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo participar de processos seletivos da companhia.

