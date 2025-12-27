Acesse sua conta
Começou! Acompanhe ao vivo os shows do Festival Virada Salvador

O primeiro dia reúne apresentações de Léo Santana, Wesley Safadão, Parangolé, Xand Avião e Léo Foguete

  • Foto do(a) author(a) Kivia Souza

  • Kivia Souza

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 20:15

Primeiro dia do Festival Virada Salvador
Primeiro dia do Festival Virada Salvador Crédito: Reprodução

Começou neste sábado (27) o Festival Virada Salvador 2026. O evento segue até 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, e reúne mais de 60 atrações ao longo de cinco dias de programação, com mais de 100 horas de música.

Artistas de destaque nacional se apresentam ao longo dos cinco dias, distribuídos em dois palcos. Além dos shows, o público conta com ampla estrutura, que inclui palco principal, Palco Brisa, vila gastronômica, Feira Elabore, arena de games, roda-gigante, áreas de lazer e uma rede completa de serviços públicos instalada dentro da arena.

Sábado (27)

O primeiro dia tem shows de Léo Santana, Wesley Safadão, Parangolé, Xand Avião e Léo Foguete.

Assista ao vivo:

Domingo (28)

Claudia Leitte, Edson Gomes, Pablo, Simone Mendes e Tony Salles.

Segunda (29)

Matheus e Kauan, Nattan, Natanzinho Lima, Durval e Psirico vão agitar o público no dia 29 de dezembro.

Terça (30)

Bell Marques, Alok, Belo, Felipe Amorim e Olodum serão os responsáveis pela diversão no dia 30.

Quarta (31)

No último dia de festa, sobrem no palco Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Mari Fernandez, Manu Bahtidão, Xanddy Harmonia e Timbalada.

A festa contará, ainda, com o palco Brisa, montado na outra extremidade da Arena O Canto da Cidade. De sábado (27) a quarta (31), vai reunir nomes como Márcia Castro, Afrocidade, Sarajane, O Quadro, além dos DJs Libriana, Belle, Xirita, dentre outros.

Queima de fogos

Ao todo, Salvador terá queima de fogos em 22 pontos durante o Festival Virada Salvador 2026. Entre os locais estão Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Boca do Rio (2 pontos), Patamares, Itapuã, Boa Viagem, Ribeira, Santo Antônio Além do Carmo, Cajazeiras X, Periperi, São Tomé de Paripe, Pernambués, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Itamoabo (Ilha de Maré), Santana (Ilha de Maré), Praia Grande (Ilha de Maré), Bananeiras (Ilha de Maré), Botelho (Ilha de Maré) e Paramana (Ilha dos Frades).

