Três linhas são criadas para atender ao Festival Virada Salvador; saiba quais

Novos roteiros vão operar diariamente das 17h40 à meia-noite

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:19

Novos ônibus foram entregues em Vista Ale Crédito: Divulgação Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador montou uma operação especial de transporte público para garantir o deslocamento do público durante o Festival Virada Salvador, que acontecerá entre os dias 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Ao todo, três linhas foram criadas exclusivamente para atender ao evento, operando diariamente das 17h40 à meia-noite, com reforço no dia 31:

2026-00 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada

2026-01 – Estação Pirajá x Festival Virada

2026-02 – Metrô Pituaçu x Festival Virada

Dois pontos foram criados para o embarque e desembarque dos usuários. No sentido Pituba, próximo ao Restaurante Yemanjá, e no sentido Itapuã, na orla da Boca do Rio, próximo ao acesso do evento. Os demais pontos do trecho serão desativados no período. No retorno, os itinerários foram ajustados para garantir fluidez no tráfego e segurança dos usuários, passando por vias como Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Tancredo Neves e Avenida Luís Viana (Paralela).

Programação do Festival Virada Salvador 2026

Desvios e ajustes de itinerário

Durante o período do festival, algumas linhas do sistema convencional terão alterações temporárias de itinerário e horários, principalmente aquelas que atendem a Orla Atlântica e os corredores de acesso à Boca do Rio. O embarque e desembarque de diversas linhas ocorrerá em pontos provisórios, especialmente na Praça Osório Villas Boas, que será utilizada para o escoamento do público após os shows.

Seis linhas regulares operarão com horário estendido, das 18h à 1h da manhã, atendendo diretamente a área do evento, entre elas 1001 – Aeroporto x Praça da Sé; 1007 – Jardim das Margaridas/Terminal Aeroporto x Lapa; 1034 – Parque São Cristóvão x Barroquinha; 1134 – Cabula 6 x Pituba; 1247 – Conjunto Arvoredo/Tancredo Neves x Patamares; e 1637 – Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio.

Táxi e mototáxi

Serão instalados pontos de taxi e de mototáxi nas proximidades do evento. O ponto de taxi estará localizado nas proximidades do IMEJA, sentido Itapuã, enquanto o ponto de mototáxi será instalado em frente ao IMEJA, também no sentido Itapuã.

Já os veículos por aplicativo deverão realizar o embarque e desembarque de passageiros na avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Centro de Convenções, em ambos os sentidos da via.

Réveillon

No dia 31 de dezembro, a linha Base Naval/São Thomé/Escola de Menores – Lapa terá operação especial até 5h59 do dia 1º de janeiro. Algumas linhas que partem das estações de Mussurunga e Pirajá também terão reforço e ajustes de frota, especialmente na noite da virada, garantindo a integração com o sistema metroviário e os principais corredores da cidade.

A Semob contará com bases operacionais e reguladores de tráfego distribuídos nos principais pontos de embarque, além de equipes para orientar os usuários durante toda a operação noturna, assegurando mais conforto, organização e segurança no deslocamento do público.

Pôr do Som

No dia 1º de janeiro de 2026 acontece no Farol da Barra o Pôr do Som, das 16h às 22h. Para garantir o atendimento do público, serão disponibilizados 25 ônibus reguladores da Estação da Lapa, das 15h às 23h, que ficarão à disposição da equipe de fiscalização e poderão ser utilizados para atender a demanda.

